Россияне хранят сбережения в рубляхРИА Стрела вчера в 07:50

Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

В исследовании холдинга «Ромир» говорится о том, что 46% жителей страны имеют сбережения. Причем, хранят их на вкладах российских банков в рублях.

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