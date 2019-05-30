Экономика
Россияне хранят сбережения в рубляхРИА Стрела вчера в 07:50
В исследовании холдинга «Ромир» говорится о том, что 46% жителей страны имеют сбережения. Причем, хранят их на вкладах российских банков в рублях.
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Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новости29 мая в 20:59
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Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
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Обновлено вчера в 10:30
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Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
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Обновлено в 01:22
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
Обновлено вчера в 05:59
Общество
Счетная палата предложила давать роженицам подарки на 10 тыс. рублей
Каждая роженица в России при выписке должна получать от властей региона подарок с вещами для ребенка на сумму не менее 10 тыс. рублей, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
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Музыка
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Общество
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Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор
Обновлено вчера в 22:24
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
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Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой
Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие
Американский военный корабль вошел в Балтийское море
Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Улан-Удэ пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте
Обновлено вчера в 04:41
Космос
NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено вчера в 01:56
Наука
Учёные назвали продукты, сокращающие жизнь
Обновлено вчера в 17:44
Шоу-бизнес
«Обнаженный сосок» блогерши ввел в заблуждение пользователей сети
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Обновлено вчера в 23:03
Общество
Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено вчера в 08:57
Армия и оружие
В Госдепе заявили, что Иран выводит «Хизбаллу» из Сирии
В ходе брифинга Ортэгус использовала материалы американского издания The Washington Post, в котором утверждается, будто бы «полевые командиры «Хизбаллы» существенно урезали финансирование рядовых боевиков, так как меньше средств стало поступать из Ирана».
Обновлено в 00:32
Экономика
Правительство предлагает выделить 4 млрд рублей на доплаты к пенсиям
В целом предлагается выделить дополнительные 4,7 млрд рублей на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" в 2019 году, из которых 4,3 млрд уйдут на "софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии".
Обновлено вчера в 05:31
Общество
Росрыболовство расследует обмеление Волги
Средневолжское территориальное управление Росрыболовства начало расследование по факту снижения уровня воды в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах, сообщил портал InKazan со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
В Кузбассе бушующий ураган сняли на видео
Жители региона снимали разгул стихии на фото и видео и публиковали в соцсетях.
Обновлено вчера в 23:44
Технологии
Пуск российской термоядерной установки намечен на конец 2020 года
Обновлено вчера в 21:27
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
США отказались делать исключения из нефтяных санкций против Ирана
Соединенные Штаты больше не будут делать никаких исключений из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 18:13
Хоккей
«Торонто» может обменять Никиту Зайцева
Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика
Китай перестал покупать сою в США
Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено вчера в 05:09
Политика
Пентагон запретил сотрудничество с Россией при космических запусках
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
Курсанта Можайки просят направить на принудительное лечение
Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А. Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено вчера в 13:46