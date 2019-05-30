Россияне хранят сбережения в рубляхРИА Стрела 07:50

Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

В исследовании холдинга «Ромир» говорится о том, что 46% жителей страны имеют сбережения. Причем, хранят их на вкладах российских банков в рублях.

Политика Госдума одобрила применение пластиковых наручников к авиадебоширам Госдума приняла в первом чтении проект закона, разрешающий экипажам авиакомпаний применять жесткие средства сдерживания против дебоширов на борту.

Политика Путин заявил о важности развития технологий искусственного интеллекта Президент России Владимир Путин отметил важность развития технологий искусственного интеллекта.

Кино Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале Сын главы Чечни Рамзана Кадырова сыграл в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул».

Политика Новый канцлер Австрии сделала первые назначения Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая до досрочных выборов в парламент.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.

Политика США не намерены давать странам послабления для закупок иранской нефти США больше не будут предоставлять странам послабления для закупок иранской нефти без риска американских санкций, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Происшествия Иностранец устроил ограбление кафе с помощью чупа-чупса В Италии мужчина попытался ограбить столичное кафе-мороженое при помощи чупа-чупса.

Космос На карте ВМС США обнаружен на Луне инопланетный город Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг при изучении карты ВМС США обнаружил инопланетный город.

Происшествия Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.

Политика Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.

Экономика Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.

Спорт Первый канал отказался возвращать Друзя в эфир Александр Друзь не вернется в эфир Первого канала. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил источник на телевидении.

Шоу-бизнес Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.

Хоккей Защитник «Автомобилиста» Тимашов перешел в «Сибирь» В Новосибирск отправляется защитник Николай Тимашов, за которого будет выплачена денежная компенсация.

Политика Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».

Финансы Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.

Армия и оружие Сирийская армия прекратила наступление на Идлиб Сообщается также, что сирийская армия, остановив наземные силы, продолжает атаки на позиции боевиков, находящихся на территориях провинций Хама и Идлиб.

Шоу-бизнес Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых 88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.

Общество «Магнит» начал тестировать в Краснодаре доставку продуктов Компания "Магнит" начала тестировать в Краснодаре доставку различных продуктов, сообщается на сайте ретейлера.

Происшествия «Кровавую» фотосессию устроили у военного мемориала в Новороссийске Молодые люди утроили "кровавую" фотосъемку у мемориала "Малая земля" в Новороссийске, сообщает сайт kp.ru.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен.