Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в СтамбулеГазета.Ru 08:43
Как отмечается, между гражданами России и Грузии произошла ссора и массовая потасовка, в ходе которой было использовано холодное и огнестрельное оружие. Уточняется, что жизни россиянина ничего не угрожает. При этом один гражданин Грузии получил огнестрельное ранение и скончался.
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Появились подробности смертельной перестрелки между россиянами и грузинами в Стамбуле
Московский Комсомолец08:59
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:55, Вашингтон
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