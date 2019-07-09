Экономика

Россияне экономят на своем здоровьеГазета.Ru вчера в 21:04

Хотя финансовый показатель увеличился, продажи а натуральном выражении стали падать. Это произошло в первый раз с 2015 года. По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, такая ситуация объясняется падением реальных доходов россиян.
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с чего всё началось

Обострение экономии: россияне стали покупать меньше лекарств

В январе–мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад. Об этом говорится в отчете DSM Group, с которым ознакомились «Известия». Падение рынка связано с тем, что граждане стали экономить на лекарствах, уверены аналитики.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

«Известия»: россияне стали покупать меньше лекарств, чем в 2018 году

ТАССвчера в 20:14

Россияне начали экономить на лекарствах

URA.Ruвчера в 20:25

СМИ узнали о падении фармрынка из-за экономии россиян на лекарствах

РБКвчера в 23:24

СМИ: Россияне стали экономить на лекарственных препаратах

Телеканал 360°вчера в 21:47

Россияне стали экономить на лекарствах

Газета.Ru02:36

Россияне стали экономить на лекарствах

Lenta.ruвчера в 20:11

Обострение экономии: россияне стали покупать меньше лекарств

Известиявчера в 17:01
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Кино

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Эриксен может заменить Погба в «Манчестер Юнайтед»

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Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
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Транспорт

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Политика

В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
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Спорт

Олимпийский чемпион из Кореи дисквалифицирован за рукоприкладство

Двукратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Ли Сын Хун из Южной Кореи отстранен от соревнований на год.
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Наука

Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео

Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено вчера в 00:27
Здоровье

Назван средний возраст наркоманов в Псковской области

Средний возраст наркоманов в Псковской области составляет от 20 до 30 лет.
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Политика

Гройсман поручил найти средства на военный парад, отмененный Зеленским

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения парада на День независимости, поручил найти средства и подготовить предложение президенту.
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Политика

Венедиктов передал Зеленскому письмо матери Вышинского

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прилетел в Киев, чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери задержанного больше года назад главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Журналист опубликовал в своих соцсетях фотографии из украинской столицы.
Обновлено в 05:16
Экономика

Совфед одобрил поправки в бюджет России на 2019 год

Совет Федерации одобрил поправки в федеральный бюджет 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП.
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Общество

В Магадане решили штрафовать за кормление голубей

Обновлено вчера в 08:18
Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей

Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Шоу-бизнес

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Происшествия

В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей

В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 08:35
Единоборства

Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом»

Обладатель временного титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом».
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Футбол

Тарасов поблагодарил «Локомотив», несмотря на угрозу судом

Обновлено в 04:14
Общество

Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

Суд Ижевска оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей за оскорбление главы Удмуртии Александра Бречалова в своем Instagram, сообщили РИА Новости в управлении судебного департамента республики.
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Происшествия

На Красной площади задержали участников акции против преследования крымских татар

Крымскотатарские активисты вышли на Красную площадь с плакатами против уголовных дел в отношении представителей их народа.
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Происшествия

ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии

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Шоу-бизнес

Запрет фотографировать Меган Маркл разозлил болельщиков Уимблдона

Запрет фотографировать Меган Маркл разозлил болельщиков турнира Уимблдон, который герцогиня посетила как частная персона.
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Общество

ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных

ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие

Разработчик рассказал о концепции неатомного авианосца для ВМФ России

Согласно концепции, разработанной Крыловским государственным научным центром, на новом неатомном авианосце для ВМФ России предусматривается размещение морских беспилотников.
Обновлено в 03:50
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В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши

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Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:44
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