Экономика
Россияне экономят на своем здоровьеГазета.Ru вчера в 21:04
Хотя финансовый показатель увеличился, продажи а натуральном выражении стали падать. Это произошло в первый раз с 2015 года. По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, такая ситуация объясняется падением реальных доходов россиян.
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с чего всё началось
В январе–мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад. Об этом говорится в отчете DSM Group, с которым ознакомились «Известия». Падение рынка связано с тем, что граждане стали экономить на лекарствах, уверены аналитики.Известиявчера в 17:01
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Политика
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Ранее посол в дипломатической переписке раскритиковал работу администрации американского президента Президент США Дональд Трамп ответил британскому послу Киму Дэрроку, который назвал его окружение некомпетентным.
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Авто
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Назван средний возраст наркоманов в Псковской области
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Гройсман поручил найти средства на военный парад, отмененный Зеленским
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Политика
Венедиктов передал Зеленскому письмо матери Вышинского
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прилетел в Киев, чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери задержанного больше года назад главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Журналист опубликовал в своих соцсетях фотографии из украинской столицы.
Обновлено в 05:16
Экономика
Совфед одобрил поправки в бюджет России на 2019 год
Совет Федерации одобрил поправки в федеральный бюджет 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП.
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Общество
В Магадане решили штрафовать за кормление голубей
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Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
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Происшествия
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Происшествия
В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей
В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
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Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом»
Обладатель временного титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом».
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Тарасов поблагодарил «Локомотив», несмотря на угрозу судом
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На Красной площади задержали участников акции против преследования крымских татар
Крымскотатарские активисты вышли на Красную площадь с плакатами против уголовных дел в отношении представителей их народа.
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Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.
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Обновлено вчера в 12:50
Общество
ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных
ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
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Согласно концепции, разработанной Крыловским государственным научным центром, на новом неатомном авианосце для ВМФ России предусматривается размещение морских беспилотников.
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Происшествия
В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши
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Политика
Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:44