Финансы
Lenta.ruРоссияне бросились скупать валюту
Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в июне этого года вырос на 41 процент. Рост наблюдался как на доллары США — 45 процентов до уровня 581 миллион, так и на евро — 33 процента до 423 миллионов. Об этом говорится в материалах Банка России.
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Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в Монако 30 августа. Первые матчи турнира пройдут 19 сентября 2019.
Газета.Ru 07:45
Политика
Вышинскому после освобождения не вернули паспорта
Паспорта у Вышинского изъяли при задержании и должны были вернуть после освобождения, однако пока этого не произошло.
REGNUM 07:08
Политика
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по Су-57
RT на русском 07:41
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Газета.Ru 05:27
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Газета.Ru вчера в 16:46
Армия и оружие
В Идлибе вводится новый режим прекращения огня
В сирийском Идлибе с 31 августа вводится новый режим прекращения огня. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.
RT на русском 07:50
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Политика
Трампа уличили в унижении жены собачьим жестом
Президента США Дональда Трампа обвинили в неуважении к жене из-за видео, на котором он похлопывает себя по ноге.
Lenta.ru вчера в 11:59
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Здоровье
В Минздраве заявили о потребности тысяч детей во «Фризиуме»
Потребность в препарате "Фризиум" испытывают от двух до трех тысяч детей в России, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Москва 24 вчера в 09:55
Общество
РЖД подтвердили планы по застройке привокзальных территорий в Москве
В ОАО "РЖД" изучают возможности развития привокзальных территорий, для таких проектов компания привлечет профессиональных инвесторов, поскольку она специализируется на транспорте и логистике и не планирует развивать "компетенции в области девелопмента", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Интерфакс 03:24
Политика
Путин поправил Чибиса в разговоре о многодетных семьях
Президент России Владимир Путин заявил, что считает нормальным и правильным, когда в семье воспитываются три ребёнка.
RT на русском 07:08
Общество
Торги по продаже отеля «Пекин» состоятся в начале сентября
Ранее сообщалось, что в отеле "Пекин" начались работы по восстановлению башенной части фасада с декоративными элементами, статуями и пинаклями.
Интерфакс 04:33
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот
Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
Pravda.Ru вчера в 09:58
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures показала новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы". Ролик опубликован на YouTube-канале студии.
ТАСС 04:27
Экономика
По картам «Мир» вводятся скидки на оплату поездок в московском метро
До 31 декабря 2019 года держатели бесконтактных карт "Мир" любых банков смогут ездить в Московском метрополитене и на Московском центральном кольце (МЦК) со скидкой в 15 рублей, сообщает Национальная система платежных карт (оператор ПС "Мир").
Российская газета 04:47
Политика
Казаков и ветеранов Донбасса могут привлечь к разгону митингов в Москве
К разгону акций протеста в Москве могут привлечь представителей казачества и членов «Союза добровольцев Донбасса».
Собеседник 07:06
Экономика
«Коммерсантъ»: россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Министерство экономического развития разработало законопроект, согласно которому граждане смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.
RT на русском 05:15
Политика
Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией
В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией.
РБК 01:53
Общество
Московская полиция призвала отменить несогласованную акцию 31 августа
Полиция просит организаторов несогласованной акции 31 августа отказаться от ее проведения, а граждан — от участия в ней, сообщает пресс-служба московского ГУ МВД.
РИА Новости 04:15
Общество
Васильева настоятельно рекомендовала запретить мобильные на уроках
Глава российского Минпросвещения Ольга Васильева заявила, что школьникам на уроках совсем не нужны мобильные телефоны.
Газета.Ru 06:58
Авто
УАЗ начал прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Российские дилеры «УАЗ» начали прием заказов на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 06:53
Технологии
Левин назвал срок внесения в Госдуму антипиратского законопроекта
29 августа участники антипиратского меморандума договорились, что действие документа будет продлено до конца текущего года при условии, что законопроект, закрепляющий положения меморандума, будет внесён на рассмотрение Государственной Думы до 30 сентября, сообщал журналистам представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Rambler News Service 07:14
Музыка
Рита Ора выступила на закрытии «Новой волны»
Известная британская исполнительница Рита Ора побывала в Сочи на фестивале «Новая волна».
Дни24 04:04
Игры
В Humble Bundle можно бесплатно забрать DiRT Rally для Steam
Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр для посетителей.
3DNews 07:14
Гаджеты
Анонсированы смартфоны Redmi Note 8 и Note 8 Pro
Компания Xiaomi представила в Китае смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, которые отличаются Quad-камерой, неплохой автономностью и быстрой зарядкой.
Игромания.ру вчера в 09:34