Россияне берут все больше потребительских кредитовZaim.com 03:02

В I квартале текущего года россияне оформили потребительских кредитов почти на 680 млрд рублей. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные БКИ «Эквифакс».

Россияне берут все больше потребительских кредитов

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