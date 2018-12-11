Экономика
Россияне массово используют лимиты по кредиткам
Россияне массово используют лимиты по кредиткамВек04:46
В БКИ «Эквифакс» в беседе с «КоммерсантЪ» сообщили, что, если год назад в первый месяц использовалось в среднем 45% выделенного лимита, то сейчас – 35%. Параллельно уменьшилась доля оформленных кредиток, которые не были актированы, - таковых насчитывается 28,7% вместо 33,5% в начале года.
Век04:46
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Россияне занимают на «черный день»: банки выдали рекордное число кредиток
Московский Комсомолецвчера в 22:50
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