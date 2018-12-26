Чаще всего россияне покупают зарубежную недвижимость в Болгарии. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при Правительстве РФ, проведя по заказу "Российской газеты" в рамках проекта по исследованию качества жизни анализ готовности россиян приобретать недвижимость за рубежом.

с чего всё началось

Рост этого показателя свидетельствует о желании обезопасить свои накопления, вложив их в зарубежную недвижимость. В то же время уровень благополучия россиян все еще значительно отстает от уровня жизни в других странах, где владение иностранной недвижимостью - достаточно распространенное явление.

Россияне в последние годы начали активнее покупать заграничную недвижимость. Согласно исследованию Финансового университета при Правительстве РФ, проведённого по заказу «Российской газеты», чаще всего граждане РФ покупают квартиры и дома в Болгарии.

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