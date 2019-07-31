Экономика
Россиянам за полгода вернули 5,1 миллиарда рублей долгов по зарплатамРИА Новости 04:01
"Взысканная сумма задолженности по заработной плате, которую судебные приставы вернули россиянам в первом полугодии, составила 5,1 миллиарда рублей, что на 487,4 миллиона рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - сообщили в ведомстве.
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Судебные приставы вернули россиянам 5,1 миллиарда рублей долгов по зарплатам за полгода, это почти на 490 миллионов рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили журналистам в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.РИА Новости04:01
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