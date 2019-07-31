Судебные приставы вернули россиянам 5,1 миллиарда рублей долгов по зарплатам за полгода, это почти на 490 миллионов рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили журналистам в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

с чего всё началось

"Взысканная сумма задолженности по заработной плате, которую судебные приставы вернули россиянам в первом полугодии, составила 5,1 миллиарда рублей, что на 487,4 миллиона рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - сообщили в ведомстве.

Россиянам за полгода вернули 5,1 миллиарда рублей долгов по зарплатам

Происшествия Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".

Технологии «Синимекс» внедрила систему «1С:ERP» в Bang&Bonsomer Рост Bang&Bonsomer, внедрение новой корпоративной философии, и одновременное устаревание автоматизированной системы привели компанию к решению о внедрении нового программного продукта «1С:ERP».

Происшествия Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.

Армия и оружие ПЗРК «Верба» получит прицел с элементом дополненной реальности Отмечается, что ПЗРК «Верба» совместно с мобильной системой «Гармонь» теперь смогут объединяться в единую сеть.

Политика Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Политика МЧС напомнило США о предложениях России о помощи в тушении пожаров По данным спасателей, Россия предлагала Соединенным Штатам помощь в 2000, 2005, 2011, 2015, 2016 и 2018 годах с тушением пожаров и ликвидацией последствий.

Экономика Минсельхоз предложил потратить ₽5 млрд на выведение новой породы кур Минсельхоз предложил дополнить федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы подпрограммой по созданию «отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров».

Происшествия В Ленинградской области три человека погибли при пожаре в частном доме Три человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в частном жилом доме в поселке Михайловка в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.

Происшествия Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек 80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.

Финансы Российские банки открыли охоту на предпенсионеров Российские банки начали борьбу за новый сегмент клиентов — предпенсионеров.

Общество Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.

Гаджеты Microsoft сняла рекламу про парня по имени Мак Бук Главным героем видео стал парень по имени Маккензи «Мак» Бук, который сравнивает между собой ноутбуки Surface Laptop 2 и MacBook.

Происшествия Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь» Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Гаджеты Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.

Авто В Китае представили кроссовер для богатых с девятью дверьми Китайский стартап Human Horizons, чья техническая команда возглавляется бывшим начальником подразделения по спецпроектам Jaguar Land Rover Марком Стэнтоном, представил радикальную концепцию внедорожника HiPhi 1. Проект демонстрирует первый серийный автомобиль новой компании, который, как говорят, должен поступить в продажу в течение двух лет.

Политика МИД РФ разъяснил ситуацию с выдачей виз для педагогов из США Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля The New York Times опубликовала статью, в которой заявила о невыдаче виз 30 педагогам англо-американской школы в Москве.