Общество

Россиянам упростили оформление наследстваИзвестия 01:00

Согласно приказу, нотариусы получили возможность самостоятельно запрашивать сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о документах, на основании которых зарегистрировано вещное право наследодателя.
Читать в источнике
с чего всё началось

Россиянам упростили оформление наследства

В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел. Речь идет о вступившем в этот день в силу приказе Минэкономразвития от 20 марта 2019 года № 144.
Известия01:00

Подробнее о событии

В России упростили порядок нотариального ведения наследственных дел

РБК02:32

Россиянам упростили оформление наследства

Известия01:00

В России изменились правила работы нотариусов

ТАСС01:21

Подтвердить права на наследство станет проще

Российская газета01:05

Подтвердить права на наследство станет проще

News.ru01:00

В России упрощен порядок нотариального ведения наследственных дел

РИА Новости01:00

В России поменялись правила работы нотариуса

Московский Комсомолец01:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 04:59, Вашингтон
Происшествия

Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани

Обновлено вчера в 19:03
Авто

Появились изображения модели Mitsubishi Lancer

В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что японский автопроизводитель намерен возродить выпуск модели Mitsubishi Lancer Evolution.
Обновлено в 03:18
Общество

Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами

Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене

«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.
Обновлено в 04:10
Политика

На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР

На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии

Обновлено в 04:18
Футбол

Роббен завершил карьеру футболиста

Обновлено вчера в 11:35
Транспорт

Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»

Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Космос

Ученые разрабатывают защиту космонавтов от космической радиации

ЕКА начинает исследования биологических эффектов космической радиации.
Обновлено 02 июля в 09:17
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи

Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Обновлено в 02:50
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено вчера в 08:49
Здоровье

В Ярославской области главврачи зарабатывают больше мэров

Департамент здравоохранения Ярославской области опубликовал данные о средних зарплатах руководства медицинских учреждений региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:50
Политика

Путин оценил переговоры с руководством Италии

Президент России Владимир Путин назвал деловыми и конструктивными прошедшие переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.
Обновлено вчера в 14:37
Общество

Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу

В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия

СК показал момент стрельбы в ТЦ Тюмени

Ранее Лайф писал, что 3 июля несколько мужчин устроили стрельбу в торговом центре "Кристалл" в Тюмени.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе

Документы, имеющие гриф «секретно» и относящиеся к известной британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Портон-Даун в Уилтшире, недалеко от Солсбери, обнаружили в мусорном баке на парковке в северном районе Лондона.
Обновлено в 04:53
Авто

Назван самый популярный автомобиль в России по цене от 5 млн рублей

Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 – самый продаваемый автомобиль в России в 2019 году в ценовой категории дороже 5 млн рублей.
Обновлено в 02:12
Политика

Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей

Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Общество

В Израиле в возрасте 100 лет ушла из жизни правозащитница Мальва Ланда

Обновлено в 00:59
Футбол

Определились арбитры на финал Кубка Америки

Чилиец Роберто Тобар назначен главным арбитром на финальный матч Кубка Америки между Бразилией и Перу.
Обновлено в 01:14
Космос

С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»

С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Общество

Пострадавшие от наводнения массово отказываются от предложения Путина

Обновлено в 01:20
Происшествия

Потерявшийся в Кембридже питон несколько дней прятался на дереве

Трехметровый сетчатый питон, который несколько дней ползал по территории британского Кембриджа и пугал студентов, наконец найден после многочисленных попыток его отыскать, сообщает Cambridgeshire Lіvе.
Обновлено в 04:45
Политика

Кудрин назвал Россию отстающей по духовным ценностям

Россия не является мировым лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций.
Обновлено в 03:01
Политика

В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским

В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Культура

Афиша на выходные 6-7 июля

6 июля с 16.00 в Малой Минусе Минусинского района (площадь СДК) пройдет второй рок-фестиваль «Котловина».
Обновлено вчера в 06:02
Авто

Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3%

В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 07:26
Происшествия

В Петербурге пара выпала из окна девятого этажа во время секса

Обновлено в 04:37
Политика

Болтон одобрил задержание иранского танкера в Гибралтаре

МИД Ирана выразил протест британскому послу в Тегеране и назвал задержание танкера неприемлемым, поскольку санкции ЕС не основаны на решениях ООН.
Обновлено вчера в 18:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное