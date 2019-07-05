Общество
Россиянам упростили оформление наследстваИзвестия 01:00
Согласно приказу, нотариусы получили возможность самостоятельно запрашивать сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о документах, на основании которых зарегистрировано вещное право наследодателя.
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с чего всё началось
В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел. Речь идет о вступившем в этот день в силу приказе Минэкономразвития от 20 марта 2019 года № 144.Известия01:00
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Происшествия
Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
Обновлено вчера в 19:03
Авто
Появились изображения модели Mitsubishi Lancer
В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что японский автопроизводитель намерен возродить выпуск модели Mitsubishi Lancer Evolution.
Обновлено в 03:18
Общество
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение ФСБ.
Обновлено в 04:10
Политика
На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР
На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
Обновлено в 04:18
Футбол
Роббен завершил карьеру футболиста
Обновлено вчера в 11:35
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Космос
Ученые разрабатывают защиту космонавтов от космической радиации
ЕКА начинает исследования биологических эффектов космической радиации.
Обновлено 02 июля в 09:17
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи
Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Обновлено в 02:50
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено вчера в 08:49
Здоровье
В Ярославской области главврачи зарабатывают больше мэров
Департамент здравоохранения Ярославской области опубликовал данные о средних зарплатах руководства медицинских учреждений региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:50
Политика
Путин оценил переговоры с руководством Италии
Президент России Владимир Путин назвал деловыми и конструктивными прошедшие переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте.
Обновлено вчера в 14:37
Общество
Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу
В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия
СК показал момент стрельбы в ТЦ Тюмени
Ранее Лайф писал, что 3 июля несколько мужчин устроили стрельбу в торговом центре "Кристалл" в Тюмени.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные данные по химбазе
Документы, имеющие гриф «секретно» и относящиеся к известной британской правительственной лаборатории по созданию оружия массового поражения Портон-Даун в Уилтшире, недалеко от Солсбери, обнаружили в мусорном баке на парковке в северном районе Лондона.
Обновлено в 04:53
Авто
Назван самый популярный автомобиль в России по цене от 5 млн рублей
Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 – самый продаваемый автомобиль в России в 2019 году в ценовой категории дороже 5 млн рублей.
Обновлено в 02:12
Политика
Путин описал отношения Москвы и Рима итальянской пословицей
Президент Владимир Путин, в четверг посетивший Рим, привел итальянскую пословицу, говоря о российско-итальянских отношениях.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Определились арбитры на финал Кубка Америки
Чилиец Роберто Тобар назначен главным арбитром на финальный матч Кубка Америки между Бразилией и Перу.
Обновлено в 01:14
Космос
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»
С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Происшествия
Потерявшийся в Кембридже питон несколько дней прятался на дереве
Трехметровый сетчатый питон, который несколько дней ползал по территории британского Кембриджа и пугал студентов, наконец найден после многочисленных попыток его отыскать, сообщает Cambridgeshire Lіvе.
Обновлено в 04:45
Политика
Кудрин назвал Россию отстающей по духовным ценностям
Россия не является мировым лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций.
Обновлено в 03:01
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Культура
Афиша на выходные 6-7 июля
6 июля с 16.00 в Малой Минусе Минусинского района (площадь СДК) пройдет второй рок-фестиваль «Котловина».
Обновлено вчера в 06:02
Авто
Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3%
В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 07:26
Политика
Болтон одобрил задержание иранского танкера в Гибралтаре
МИД Ирана выразил протест британскому послу в Тегеране и назвал задержание танкера неприемлемым, поскольку санкции ЕС не основаны на решениях ООН.
Обновлено вчера в 18:01