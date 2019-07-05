Общество

Россиянам упростили оформление наследстваИзвестия 01:00

В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел. Речь идет о вступившем в этот день в силу приказе Минэкономразвития от 20 марта 2019 года № 144.
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В России упростили порядок нотариального ведения наследственных дел

РБК02:32

В России поменялись правила работы нотариуса

Московский Комсомолец01:39

Подтвердить права на наследство станет проще

Российская газета01:05

В России изменились правила работы нотариусов

ТАСС01:21

Подтвердить права на наследство станет проще

News.ru01:00

В России упрощен порядок нотариального ведения наследственных дел

РИА Новости01:00

Россиянам упростили оформление наследства

Известия01:00
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Здоровье

Гастроэнтеролог дал советы по питанию в дороге

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, автор книги «Кишечник с комфортом, желудок без проблем» Алексей Парамонов в беседе с aif.ru рассказал, как избежать проблем с кишечником во время летних путешествий.
Обновлено в 07:49
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в госизмене

«4 июля в рамках возбужденного по ст. 275 УК РФ (государственная измена) уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 04:14
Авто

В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

Обновлено в 03:10
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия

МВД призвало не судить о методах борьбы с наркотиками по делу Голунова

Не стоит по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова судить о методах борьбы с наркотиками в России, считает замглавы МВД РФ Александр Горовой.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Минобороны получит вертолёт Ми-26Т2В в 2021 году

Гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил, что компания намерена в 2021 году поставить Минобороны России первый серийный тяжёлый транспортный вертолёт Ми-26Т2В.
Обновлено вчера в 20:58
Политика

Берлускони рассказал о встрече с Путиным

Обновлено в 06:08
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
Политика

Дума Екатеринбурга начала «закрываться» от горожан

Второй раз за неделю депутаты Екатеринбургской городской думы решили удалить из зала заседаний журналистов, прервать трансляцию в сети интернет и работать в закрытом режиме.
Обновлено в 07:03
Общество

В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе

На форуме был представлен проект небоскреба, который одновременно станет самым высоким в «Москва-Сити».
Обновлено в 05:37
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено в 06:54
Политика

В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне

В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
Экономика

ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Алибасов рассказал, что именно спасло его при отравлении

Музыкальный продюсер Бари Алибасов поделился подробностями инцидента с отравлением и ответил на обвинения в инсценировке.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Италии группа тигров растерзала известного дрессировщика

Мужчина скончался от полученных травм в больнице Группа тигров напала на дрессировщика во время репетиции в провинции Бари в Италии.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Устроившему стрельбу в ТЦ в Тюмени предъявлено обвинение

Мужчине, устроившему стрельбу в одном из ТЦ Тюмени, в результате которой был ранен человек, предъявлено обвинение.
Обновлено в 06:46
Игры

Релизный трейлер Sea of Solitude

Издатель Electronic Arts на своём официальном YouTube-канале опубликовал релизный трейлер Sea of Solitude.
Обновлено в 03:39
Политика

Царев назвал причину похищения офицера ДНР

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев предположил, что похищение экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимира Цемаха украинскими спецслужбами связано с расследованием дела о крушении малайзийского Boeing.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Обновлено вчера в 22:27
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) предложила работодателям и работникам "скинуться" на будущую пенсию, чтобы поднять ее уровень для россиян.
Обновлено в 05:38
Политика

Зеленский назначил нового губернатора Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Донецкой областной администрации Павла Кириленко, соответствующий указ опубликован 5 июля на сайте главы государства.
Обновлено в 07:47
Общество

Вице-мэр Хельсинки отметила значимость проекта «Здоровая Москва»

Обновлено в 02:59
Происшествия

Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти

В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке

Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Сотрудница екатеринбургской почты украла 2 млн на лотерейных билетах

Бывший руководитель отдела продаж «Почты России» в Екатеринбурге присваивала себе выигрыш от просроченных билетов, сообщил сайт «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес

Лолита Милявская сообщила о разводе с мужем после 9 лет брака

Эстрадная певица Лолита Милявская сообщила подписчикам микроблога о намерении развестись со своим мужем Дмитрием.
Обновлено вчера в 08:54
Спорт

МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке

Бывший губернатор Рио Сержио Кабрал, который уже отбывает срок в тюрьме по делу о коррупции, в очередной раз предстал перед уголовным судом Бразилии и заявил, что подкупил нескольких членов Международного олимпийского комитета (МОК) в преддверии голосования за столицу Игр-2016, - в том числе и четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию из России Александра Попова.
Обновлено в 06:02
Авто

BMW и Daimler совместно будут разрабатывать беспилотные системы

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие японские автопроизводители объединяются для того, чтобы совместно разрабатывать беспилотные системы.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

Софи Лорен сыграет инвалида в новом фильме «Жизнь перед нами»

Софи Лорен сыграет инвалида в новом фильме под названием «Жизнь перед нами». Для этой роли знаменитая актриса изменится до неузнаваемости.
Обновлено в 06:53
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