Эпидемиологи провели масштабное исследование изменения популяции комаров на юге страны и выявили пугающую тенденцию: опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки — получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.

с чего всё началось

Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.

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