Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 годуRT на русском 02:43
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета». Отмечается, что сокращение произойдёт по «техническим причинам».
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с чего всё началось
В 2018 и 2019 годах "новогодние каникулы" увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря. Так, в прошлом году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически присоединились к каникулам.Российская газета00:00
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