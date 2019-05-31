Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 годуRT на русском 02:43

В 2018 и 2019 годах "новогодние каникулы" увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря. Так, в прошлом году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически присоединились к каникулам.

с чего всё началось

Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета». Отмечается, что сокращение произойдёт по «техническим причинам».

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

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