Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 годуРИА Новости 02:15
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета". По Трудовому кодексу, праздничные нерабочие дни на Новый год — с 1 по 8 января, включая Рождество — 7 января.
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Здоровье
Жена экс-губернатора Красноярского края заявила о пользе укусов клещей
Супруга экс-губернатора Красноярского края Наталья Толоконская заявила о повышении иммунитета после укусов клещей.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе
60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.
Обновлено в 07:36
Общество
В Италии извергается вулкан Этна
Обновлено в 06:18
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Общество
МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и граде в ближайшие сутки
В Татарстане помимо грозы ожидаются град и ливневые дожди. Локально скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду.
Обновлено в 06:52
Общество
Аэропорт Волгограда временно вывели из проекта переименования
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, 44 аэропорта России, участвовавшие в конкурсе, получили имена выдающихся деятелей.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Представитель Бекмамбетова обвинил в «болезни» режиссера желтую прессу
"Вообще никаких заболеваний нет", — уверенно заявил его представитель и добавил, что "информация о тяжелом заболевании — желтая пресса".
Обновлено в 07:32
Политика
Российского дипломата в Косово объявили персоной нон грата
Российского дипломата, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова с 31 мая объявили персоной нон грата в этой непризнанной республике.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Умерла жена актера Юрия Соломина
Ольга Соломина была профессором кафедры мастерства актера Щепкинского училища, художественным руководителем четвертого курса.
Обновлено вчера в 14:38
Игры
В GOG началась летняя распродажа
Распродажа приурочена к началу лета. Ранее сообщалось о том, что аналогичная акция в Steam может начаться 25 июня.
Обновлено вчера в 17:20
Авто
Infiniti прекратила продажи двух моделей в России
Что касается других моделей в линейке Infiniti, включающей в себя седаны Q50, купе Q60, кроссоверы QX50, QX60 и QX80, то их продажи продолжатся .
Обновлено в 04:25
Происшествия
Россиян задержали за продажу наркотиков на Бали
Двое граждан России задержаны на индонезийском острове Бали по подозрению в сбыте запрещенных веществ.
Обновлено в 07:24
Интернет
В Google рассказали о планах борьбы с блокировкой рекламы в Chrome
В IT-компании Google рассказали, как планируют бороться с блокировкой рекламы в веб-браузере Chrome.
Обновлено в 04:13
Политика
Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Обновлено в 06:23
Общество
Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы
Июнь готовит Весам много приятных сюрпризов. Чтобы не портить настроение в поездке, Весам следует внимательно отнестись к выбору окружения.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Forbes сообщил о новом подозреваемом в деле «Седьмой студии»
В деле «Седьмой студии» появился еще один подозреваемый, сообщает Forbes.
Обновлено в 08:03
Транспорт
В Москве инспекторы-роллеры начали проверять платные парковки
Инспекторы ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" начали проверять платную парковку на роликовых коньках, данный проект реализовывается в целях повышения качества администрирования, сообщили в пресс-службе "АМПП".
Обновлено в 06:58
Авто
Mercedes выпустит гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73
Немецкая компания сообщила о том, что в скором времени представит мировой публике новую гибридную модель, которая, по слухам, станет самой мощной в линейке марки.
Обновлено в 06:40
Политика
В Кремле прокомментировали информацию о падении уровня доходов россиян
Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на Росстат, финансовое состояние 48,2% российских семей позволяет приобретать только продукты питания и одежду.
Обновлено вчера в 07:31
Здоровье
Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян
Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.
Обновлено в 02:43
Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд
Сумма претензий представителя Генпрокуратуры к бывшим акционерам ЮКОСа сопоставима с суммой выплат, которую обязала выплатить бывшим владельцам нефтяной компании Россию в июле 2014 года ($50 млрд) Постоянная палата третейского суда в Гааге.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
Обновлено в 03:28
Политика
Депутат Рады назвал дату превращения украинской ГТС в металлолом
По словам депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Рабиновича, украинская газотранспортная система (ГТС) может превратиться в металлолом 1 января 2020 года в том случае, если договор о транзите газа с Россией не будет заключен.
Обновлено вчера в 22:37
Футбол
Артём Дзюба останется капитаном сборной России по футболу
В рамках отборочного тура к чемпионату Европы 2020 года сборная России 8 июня в Саранске сыграет с командой Сан-Марино, а 11-го числа в Нижнем Новгороде — со сборной Кипра.
Обновлено в 07:32
Политика
В ООН оценили психическое здоровье Ассанжа в британской тюрьме
Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер посетил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в британской тюрьме и дал свою оценку физическому и психологическому состоянию австралийца, пишет The Guardian.
Обновлено в 06:12
Интернет
Apple, Google и Microsoft отказались предоставлять данные спецслужбам
Авторами эссе являются сотрудники GCHQ Иэн Леви и Криспин Робинсон.
Обновлено в 04:05