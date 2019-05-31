Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 годуРИА Новости 02:15

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета". По Трудовому кодексу, праздничные нерабочие дни на Новый год — с 1 по 8 января, включая Рождество — 7 января.
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Минтруд назвал неверными сообщения о сокращении новогодних каникул

РБК08:21

Россиянам могут сократить новогодние каникулы

ФАН02:50

Россиянам сократят новогодние каникулы на два дня

RT на русском06:38

Психолог оценила идею сократить новогодние каникулы россиянам

Известия04:32

Голикова объяснила перенос выходных в 2020 году

Телеканал 360°07:32

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

РИА Новости02:15

В 2020 году новогодние каникулы россиян продлятся меньше, чем обычно

Реальное время00:40
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Здоровье

Жена экс-губернатора Красноярского края заявила о пользе укусов клещей

Супруга экс-губернатора Красноярского края Наталья Толоконская заявила о повышении иммунитета после укусов клещей.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе

60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.
Обновлено в 07:36
Общество

В Италии извергается вулкан Этна

Обновлено в 06:18
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Общество

МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и граде в ближайшие сутки

В Татарстане помимо грозы ожидаются град и ливневые дожди. Локально скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду.
Обновлено в 06:52
Общество

Аэропорт Волгограда временно вывели из проекта переименования

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, 44 аэропорта России, участвовавшие в конкурсе, получили имена выдающихся деятелей.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Представитель Бекмамбетова обвинил в «болезни» режиссера желтую прессу

"Вообще никаких заболеваний нет", — уверенно заявил его представитель и добавил, что "информация о тяжелом заболевании — желтая пресса".
Обновлено в 07:32
Политика

Российского дипломата в Косово объявили персоной нон грата

Российского дипломата, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова с 31 мая объявили персоной нон грата в этой непризнанной республике.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Умерла жена актера Юрия Соломина

Ольга Соломина была профессором кафедры мастерства актера Щепкинского училища, художественным руководителем четвертого курса.
Обновлено вчера в 14:38
Культура

Первый канал высказался о заявлении в полицию на Алсу из-за «Голоса»

Обновлено в 07:33
Игры

В GOG началась летняя распродажа

Распродажа приурочена к началу лета. Ранее сообщалось о том, что аналогичная акция в Steam может начаться 25 июня.
Обновлено вчера в 17:20
Культура

Джоан Роулинг напишет четыре новые книги о вселенной Гарри Поттера

Обновлено в 07:06
Авто

Infiniti прекратила продажи двух моделей в России

Что касается других моделей в линейке Infiniti, включающей в себя седаны Q50, купе Q60, кроссоверы QX50, QX60 и QX80, то их продажи продолжатся .
Обновлено в 04:25
Происшествия

Россиян задержали за продажу наркотиков на Бали

Двое граждан России задержаны на индонезийском острове Бали по подозрению в сбыте запрещенных веществ.
Обновлено в 07:24
Интернет

В Google рассказали о планах борьбы с блокировкой рекламы в Chrome

В IT-компании Google рассказали, как планируют бороться с блокировкой рекламы в веб-браузере Chrome.
Обновлено в 04:13
Политика

Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Обновлено в 06:23
Общество

Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы

Июнь готовит Весам много приятных сюрпризов. Чтобы не портить настроение в поездке, Весам следует внимательно отнестись к выбору окружения.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт

Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Общество

В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Forbes сообщил о новом подозреваемом в деле «Седьмой студии»

В деле «Седьмой студии» появился еще один подозреваемый, сообщает Forbes.
Обновлено в 08:03
Транспорт

В Москве инспекторы-роллеры начали проверять платные парковки

Инспекторы ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" начали проверять платную парковку на роликовых коньках, данный проект реализовывается в целях повышения качества администрирования, сообщили в пресс-службе "АМПП".
Обновлено в 06:58
Авто

Mercedes выпустит гибридный 800-сильный Mercedes-AMG GT73

Немецкая компания сообщила о том, что в скором времени представит мировой публике новую гибридную модель, которая, по слухам, станет самой мощной в линейке марки.
Обновлено в 06:40
Политика

В Кремле прокомментировали информацию о падении уровня доходов россиян

Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на Росстат, финансовое состояние 48,2% российских семей позволяет приобретать только продукты питания и одежду.
Обновлено вчера в 07:31
Здоровье

Счетная палата усомнилась в доступности проектов по ЗОЖ для россиян

Переход на здоровое питание и регулярные тренировки в рамках нацпроектов может оказаться не по карману многим россиянам, заявила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в интервью РИА Новости.
Обновлено в 02:43
Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

Сумма претензий представителя Генпрокуратуры к бывшим акционерам ЮКОСа сопоставима с суммой выплат, которую обязала выплатить бывшим владельцам нефтяной компании Россию в июле 2014 года ($50 млрд) Постоянная палата третейского суда в Гааге.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
Обновлено в 03:28
Политика

Депутат Рады назвал дату превращения украинской ГТС в металлолом

По словам депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Рабиновича, украинская газотранспортная система (ГТС) может превратиться в металлолом 1 января 2020 года в том случае, если договор о транзите газа с Россией не будет заключен.
Обновлено вчера в 22:37
Футбол

Артём Дзюба останется капитаном сборной России по футболу

В рамках отборочного тура к чемпионату Европы 2020 года сборная России 8 июня в Саранске сыграет с командой Сан-Марино, а 11-го числа в Нижнем Новгороде — со сборной Кипра.
Обновлено в 07:32
Политика

В ООН оценили психическое здоровье Ассанжа в британской тюрьме

Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер посетил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в британской тюрьме и дал свою оценку физическому и психологическому состоянию австралийца, пишет The Guardian.
Обновлено в 06:12
Интернет

Apple, Google и Microsoft отказались предоставлять данные спецслужбам

Авторами эссе являются сотрудники GCHQ Иэн Леви и Криспин Робинсон.
Обновлено в 04:05
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