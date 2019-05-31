Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 годуРИА Новости 02:15

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета". По Трудовому кодексу, праздничные нерабочие дни на Новый год — с 1 по 8 января, включая Рождество — 7 января.

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

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