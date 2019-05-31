Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 годуРИА Новости 02:15

В 2018 и 2019 годах "новогодние каникулы" увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря. Так, в прошлом году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически присоединились к каникулам.

с чего всё началось

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета". По Трудовому кодексу, праздничные нерабочие дни на Новый год — с 1 по 8 января, включая Рождество — 7 января.

Политика Депутат Рады назвал дату превращения украинской ГТС в металлолом По словам депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Рабиновича, украинская газотранспортная система (ГТС) может превратиться в металлолом 1 января 2020 года в том случае, если договор о транзите газа с Россией не будет заключен.

Шоу-бизнес Киркоров опроверг слухи о якобы родившейся дочери Сергея Лазарева Филипп Киркоров опроверг слухи касательно якобы родившейся дочери Сергея Лазарева. Артист назвал сообщения «чушью и бредом».

Космос NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.

Политика Россия предложила Японии отказаться от виз Москва предложила Токио перейти на полный безвизовый режим, а также попросила японские власти не будоражить общественное мнение по поводу заключения мирного договора.

Общество Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета Глава администрации Анапы Юрий Поляков распорядился отменить электронные торги, предусматривающие закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой", сообщается на сайте городской администрации.

Политика Песков оценил возможность встречи нормандского формата в июле Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления украинской стороны о возможности проведения саммита в середине июля.

Происшествия Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.

Авто Продажи Lamborghini в России выросли в три раза Итальянский премиальный бренд Lamborghini в апреле продал 20 автомобилей, тем самым превзойдя прошлогодние показатели в три раза.

Финансы Москва и Пекин не спешат перейти на расчеты в нацвалютах Несмотря на объявленный правительством курс на «дедолларизацию» экономики и торговли, доля расчетов России и Китая в рублях и юанях снизилась по итогам 2018 года.

Политика Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию со своей тренировки в спортзале в администрации президента.

Политика Стала известна дата выборов губернатора Санкт-Петербурга Голосование состоится 8 сентября. Выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября.

Политика Кремль отреагировал на данные об отказе Ирану в С-400 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Москва якобы отказалась поставлять Тегерану зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф».

Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Происшествия Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео На российско-белорусской границе задержали более 60 мешков с бивнями мамонта и их фрагментами.

Политика Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».

Экономика В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.

Политика Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля, в марте, - после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.

Происшествия В ДТП с пассажирскими автобусами в Перми пострадали пять человек Авария с участием двух пассажирских автобусов произошла в Перми, пять человек пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Политика Вице-спикер Рады: Гройсман воровал из государственного бюджета Председатель украинского правительства Владимир Гройсман "воровал из государственного бюджета", что не позволило ему спасти страну от угрозы дефолта.

Футбол Сборная России без Комличенко тренируется в Новогорске Сборная России почти в полном составе приступила к тренировкам на базе в Новогорске перед отборочными матчами Евро-2020.

Происшествия Палестинец ранил ножом двух израильтян в Иерусалиме Вооруженный ножом палестинец ранил двух израильтян в Иерусалиме в пятницу утром, после чего был нейтрализован стражами порядка.

Шоу-бизнес Наталья Шурыгина разводится с супругом Даже на выступления Лепихина Шурыгина всегда сопровождает его. На днях Наталья собирается в родной Ульяновск подавать заявление на развод.

Армия и оружие Новейший минный тральщик спустили на воду в Петербурге Речь не столько о строительстве. кстати, заложен корабль был в 2017 году, и спустя два года его спускают на воду.

Политика Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами» Парубий заявил, что снова слышит от представителей команды президента Владимира Зеленского заявления о возможной отмене языкового закона или закона о декоммунизации.