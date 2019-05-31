Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 годуРИА Новости 02:15
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета". По Трудовому кодексу, праздничные нерабочие дни на Новый год — с 1 по 8 января, включая Рождество — 7 января.
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с чего всё началось
В 2018 и 2019 годах "новогодние каникулы" увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря. Так, в 2017 году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически присоединились к каникулам.Российская газета00:00
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Энергетика
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Власти Индонезии задержали пять иностранцев, включая двух граждан РФ, за продажу кокаина и марихуаны на острове Бали, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
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Сборная России без Комличенко тренируется в Новогорске
Сборная России почти в полном составе приступила к тренировкам на базе в Новогорске перед отборочными матчами Евро-2020.
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Общество
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
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Назван самый богатый ректор в России
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Обновлено в 02:52
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Apple увеличила лимит на загрузку контента по сотовой сети
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Баскетбол
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Экс-ученица Тутберидзе завершила карьеру в юном возрасте
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Рейтинг «100 лучших песен в истории человечества» опубликован в США
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