Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 годуРИА Новости 02:15

В 2018 и 2019 годах "новогодние каникулы" увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря. Так, в 2017 году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически присоединились к каникулам.

с чего всё началось

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета". По Трудовому кодексу, праздничные нерабочие дни на Новый год — с 1 по 8 января, включая Рождество — 7 января.

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

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