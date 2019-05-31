Общество

Россиянам сократят новогодние каникулыРоссийская газета 00:00

В 2018 и 2019 годах "новогодние каникулы" увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря. Так, в 2017 году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически присоединились к каникулам в начале 2018 года.
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Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Российская газета00:00

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Россиянам сократят новогодние каникулы

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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Политика

Премьер Малайзии усомнился в причастности России к крушению MH17

Правительство Малайзии требует убедительные доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение пассажирского Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году в небе над Донбассом.
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По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
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Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
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В Китае за 15 секунд обрушились две двадцатиэтажки

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Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
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В Петербурге откроют четыре завода за 10 млрд рублей

В пятницу, 31 мая, экспертный совет Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» одобрил четыре инвестиционных проекта на 10 млрд рублей.
Обновлено в 09:47
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МакSим призналась в серьезном расстройстве после аварии

Артистка призналась, что теперь старается беречь себя - ради детей. Певице МакSим пришлось провести больше месяца в больнице.
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Защита Павла Мамаева попросила Татьяну Москалькову помочь футболистам

Защита Павла Мамаева обратилась к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой направить сотрудника аппарата для участия в судебном заседании, которое состоится 13 июня в Мосгорсуде.
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Общество

Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы

Июнь готовит Весам много приятных сюрпризов. Чтобы не портить настроение в поездке, Весам следует внимательно отнестись к выбору окружения.
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Хоккей

Александр Петунин вернулся в московское «Динамо»

Форвард Александр Петунин в результате обмена перешел из череповецкой "Северстали" в "Динамо", сообщается на сайте московского хоккейного клуба.
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Американская актриса Лина Данем, снимавшаяся в сериале «Девочки», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в обнаженном виде.
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Происшествия

Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани

В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который пытался спрятаться на кладбище в выкопанной могиле.
Обновлено в 08:58
Экономика

Россиянам разрешат получать пенсии по старому пенсионному возрасту

Обновлено вчера в 03:43
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Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Обновлено вчера в 20:24
Политика

Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным

В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала о проблемах с алкоголем в прошлом

Телеведущая призналась, что в то время имела серьезные проблемы с алкоголем.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность". Делегаты съезда поддержали данное решение.
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«Вильярреал» продлил контракт с главным тренером

Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха продлил контракт с клубом.
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Футбол

Де Лигт даст ответ «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт пообещал дать ответ «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни.
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Шоу-бизнес

Медовый месяц: Настя Ивлеева не скрыла статус путешествия с Элджеем

Ивлеева и Элджей встречаются уже больше года, и, судя по всему, у них все более чем прекрасно.
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Экономика

ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятых

Банк России выпустил письмо о проблеме блокировки счетов самозанятых при выполнении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов (.pdf) Регулятор рекомендовал банкам при определении источников происхождения денежных средств учитывать статус клиента как самозанятого.
Обновлено в 08:56
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Кардиолог оценил исследование о пользе черники для сердца

Обновлено в 06:00
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Венгрия анонсировала культурную экспансию в Закарпатье

Чиновник назвал эту программу венгерской культурной экспансией и подчеркнул, что если она заработает, то ее распространят и на другие венгерские общины за рубежом.
Обновлено в 11:09
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В России могут полностью запретить тонировку автомобилей

Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
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«Мусорный» протест в Архангельской области вылился в массовую драку

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