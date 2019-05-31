Общество
Россиянам сократят новогодние каникулыРоссийская газета 00:00
В 2018 и 2019 годах "новогодние каникулы" увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря. Так, в 2017 году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически присоединились к каникулам в начале 2018 года.
Читать в источнике
Оценить1204
с чего всё началось
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.Российская газета00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Политика
Премьер Малайзии усомнился в причастности России к крушению MH17
Правительство Малайзии требует убедительные доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение пассажирского Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году в небе над Донбассом.
Обновлено в 10:34
Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд
По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено в 08:18
Футбол
«Ливерпуль» опубликовал заявку на финал Лиги чемпионов
«Ливерпуль» на своём официальном сайте огласил список из 23 футболистов, отправившихся в Мадрид на финальный матч Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».
Обновлено в 08:30
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Общество
В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено в 08:56
Общество
В Китае за 15 секунд обрушились две двадцатиэтажки
Обновлено в 07:41
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Экономика
В Петербурге откроют четыре завода за 10 млрд рублей
В пятницу, 31 мая, экспертный совет Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» одобрил четыре инвестиционных проекта на 10 млрд рублей.
Обновлено в 09:47
Футбол
ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
МакSим призналась в серьезном расстройстве после аварии
Артистка призналась, что теперь старается беречь себя - ради детей. Певице МакSим пришлось провести больше месяца в больнице.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Защита Павла Мамаева попросила Татьяну Москалькову помочь футболистам
Защита Павла Мамаева обратилась к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой направить сотрудника аппарата для участия в судебном заседании, которое состоится 13 июня в Мосгорсуде.
Обновлено в 10:43
Общество
Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы
Июнь готовит Весам много приятных сюрпризов. Чтобы не портить настроение в поездке, Весам следует внимательно отнестись к выбору окружения.
Обновлено вчера в 21:00
Хоккей
Александр Петунин вернулся в московское «Динамо»
Форвард Александр Петунин в результате обмена перешел из череповецкой "Северстали" в "Динамо", сообщается на сайте московского хоккейного клуба.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Полная актриса снялась обнаженной ради любви к себе
Американская актриса Лина Данем, снимавшаяся в сериале «Девочки», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в обнаженном виде.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Должника по алиментам достали из могилы в Астрахани
В Астрахани судебные приставы разыскали должника по алиментам, который пытался спрятаться на кладбище в выкопанной могиле.
Обновлено в 08:58
Экономика
Россиянам разрешат получать пенсии по старому пенсионному возрасту
Обновлено вчера в 03:43
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным
В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о проблемах с алкоголем в прошлом
Телеведущая призналась, что в то время имела серьезные проблемы с алкоголем.
Обновлено в 11:23
Политика
Порошенко возглавил на Украине партию «Европейская солидарность»
Бывший президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность". Делегаты съезда поддержали данное решение.
Обновлено в 10:52
Футбол
«Вильярреал» продлил контракт с главным тренером
Главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха продлил контракт с клубом.
Обновлено в 11:06
Футбол
Де Лигт даст ответ «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни
Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт пообещал дать ответ «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Медовый месяц: Настя Ивлеева не скрыла статус путешествия с Элджеем
Ивлеева и Элджей встречаются уже больше года, и, судя по всему, у них все более чем прекрасно.
Обновлено в 09:15
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам составлять «досье» на самозанятых
Банк России выпустил письмо о проблеме блокировки счетов самозанятых при выполнении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов (.pdf) Регулятор рекомендовал банкам при определении источников происхождения денежных средств учитывать статус клиента как самозанятого.
Обновлено в 08:56
Здоровье
Кардиолог оценил исследование о пользе черники для сердца
Обновлено в 06:00
Культура
Венгрия анонсировала культурную экспансию в Закарпатье
Чиновник назвал эту программу венгерской культурной экспансией и подчеркнул, что если она заработает, то ее распространят и на другие венгерские общины за рубежом.
Обновлено в 11:09
Политика
В России могут полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Здоровье
Туристов на Гавайях предупредили о червях, поедающих мозг
Обновлено в 07:58