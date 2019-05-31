Россиянам сократят новогодние каникулыРоссийская газета 00:00

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.

с чего всё началось

В 2018 и 2019 годах "новогодние каникулы" увеличивали на два дня за счет 30 и 31 декабря. Так, в 2017 году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически присоединились к каникулам в начале 2018 года.

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