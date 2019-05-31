Общество
Россиянам сократят новогодние каникулыРоссийская газета 00:00
В 2018 и 2019 годах "новогодние каникулы" увеличивали на два дня за счет дней 30 и 31 декабря. Так, в прошлом году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически присоединились к каникулам.
Читать в источнике
Оценить46
с чего всё началось
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.Российская газета00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 02:23, Ашберн
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено вчера в 07:41
Общество
Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Транспорт
Водителей в Москве предупредили о непогоде и вечерних пробках
Водителям в Москве стоит быть осторожнее с парковкой днем из-за непогоды, вечером же ожидаются дачные пробки, час пик начнется раньше обычного, сообщает столичный Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:18
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено вчера в 05:35
Общество
В Кадастровой палате подвели итоги горячих линий для дачников
В рамках Всероссийской недели правовой помощи эксперты Кадастровой палаты ответили на тысячи вопросов дачников, обратившихся через горячие телефонные линии, открытые встречи, а также через интернет.
Обновлено в 01:50
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Главы МИД Франции и Германии провели переговоры с Зеленским
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Германии Хайко Маас встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 30 мая, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.
Обновлено в 01:00
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 12:14
Экономика
Ректор Горного института Литвиненко увеличил долю в «Фосагро»
Ректор Горного института в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко увеличил свою долю в "Фосагро" до 20,98%, купив 1,64% акций компании, сообщает "Фосагро" в распространенном релизе.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину
По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
Обновлено вчера в 10:40
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времен
Обновлено вчера в 12:58
Баскетбол
«Торонто» победил «Голден Стэйт» в первом матче финала НБА
В Торонто стартовала финальная серия плей-офф НБА между «Рэпторс» и действующими чемпионами «Уорриорз».
Обновлено в 02:09
Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56
Общество
Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве
Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Политика
Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Наука
Электронные сигареты не помогают бросить курить
Врачи и ученые, подготовившие доклад, говорят об отсутствии доказательств того, что устройства доставки никотина, такие как электронные сигареты, помогают навсегда бросить курить.
Обновлено 29 мая в 08:49
Хоккей
«Торонто» может обменять Никиту Зайцева
Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Обновлено вчера в 16:19
Общество
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В центре Иерусалима мужчина ранил ножом двух человек
Вооруженный ножом мужчина ранил двух человек в историческом центре Иерусалима и был обезврежен израильскими полицейскими, сообщила пресс-служба правоохранительных органов.
Обновлено в 00:34
Политика
Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану комплексы С-400
Россия отказала Ирану в поставке комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 16:46
Армия и оружие
Американский военный корабль вошел в Балтийское море
Командный корабль американских Военно-морских сил USS Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 00:30
Кино
В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены
Обновлено вчера в 19:29
Политика
США назвали американский СПГ «газом свободы»
В Вашингтоне сразу два представителя министерства энергетики США назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы».
Обновлено вчера в 01:33
Футбол
«Валенсия» торгуется с «Вильярреалом» за Черышева
Обновлено в 00:38