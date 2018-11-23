Общество
Правительство России хочет сократить число платных услуг в государственных больницах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Мы уже работаем над тем, чтобы остановить в государственных и муниципальных учреждениях рост платных услуг", — сказала Голикова.
РЕН ТВвчера в 21:59
с чего всё началось
Татьяна Голикова: При подготовке основных направлений деятельности правительства и национальных проектов, которые стартуют с 1 января 2019 года, безусловно, мы оценивали достаточность мер, которые обозначены в указе президента и обеспечены финансовыми ресурсами в бюджете.Российская газетавчера в 16:07
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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