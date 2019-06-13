Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигаретLenta.ru 00:59
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России. Соответствующий законопроект одобрило Министерство здравоохранения России, передает газета «Известия». В ведомстве отметили, что ограничение продажи упомянутых продуктов приведет к снижению их потребления.
Читать в источнике
Оценить159
с чего всё началось
Минздрав поддержал идею о продаже спиртного и сигарет только в специализированных магазинах — вход туда несовершеннолетним будет запрещен. Ведомство подготовило отзыв на депутатский законопроект, предполагающий запрет на торговлю алкоголем и табачной продукцией в обычных магазинах.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Минздрав одобрил идею создания специализированных магазинов для табака и алкоголя
Телеканал 360°вчера в 21:04
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
Происшествия
Адвокат Кущевской банды допустил «воскрешение» Цапка
Ситуация с "воскрешением" лидера Кущевской банды Сергея Цапка кажется невозможной, но отрицать ее не стоит.
Обновлено в 04:35
Политика
В Госдуме предложили вернуть лицензирование ветеринарных клиник
По словам депутата, из-за отсутствия лицензирования получили распространение живодерские операции, которые по своей сути являются нанесением увечий животным: это удаление фаланг пальцев и подрезание или удивление голосовых связок, а также татуирование животных.
Обновлено в 03:01
Общество
ГИБДД вводит новый тест на опьянение
В новой редакции вводится шестое основание: показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Дело обвиняемого в угоне самолета жителя Югры передано в суд
Уголовное дело жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне пассажирского самолета в январе этого года, передано в суд.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Оманском заливе атаковали два танкера
Обновлено в 04:17
Здоровье
Названы самые вредные для кожи лица продукты
По словам доктора и эксперта по уходу за лицом Нигмы Талиб, все напитки и пища, которая употребляется человеком, так или иначе отражаются на здоровье лица.
Обновлено в 01:21
Политика
Правительственные здания в Гонконге будут закрыты до конца недели
В центре Гонконга правительственные здания будут закрыты до конца недели.
Обновлено вчера в 22:22
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву
Обновлено вчера в 17:09
Общество
В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1
Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.
Обновлено в 04:17
Футбол
Дзюба рассказал о рыбалке с друзьями
Футболист отметил, что поехал на рыбалку вместе со своими друзьями. Чтобы приехать на озеро, ему пришлось встать в три утра.
Обновлено в 02:55
Политика
Президент Польши назвал преимущество поляков над русскими
Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более храбрые, чем русские. Слова политика передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова
Руководитель МВД Владимир Колокольцев заявил о том, что уголовное дело в отношении спецкора "Медузы" Ивана Голунова объявляется прекращенным, уведомляет ТАСС .
Обновлено 11 июня в 10:08
Общество
В Роскачестве рассказали, как приготовить хорошую окрошку
В Рокачестве рассказали, как правильно выбрать хорошие ингредиенты для окрошки и дали рецепты приготовления этого супа.
Обновлено в 01:00
Экономика
Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделю
"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
Обновлено 11 июня в 07:30
Авто
Назван топ-10 самых дорогих автомобильных брендов мира
Авто бренды обесцениваются вследствие того собственно что их бизнес-модель находит младшийменьший резонанс у покупателей по сопоставлению с бизнес-моделями цифровых фирм, этих как Amazon (первое пространство в перечне 100 наилучших 2019 года), Apple и Гугл.
Обновлено в 04:12
Хоккей
Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»
Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.
Обновлено в 01:11
Экономика
Путин разрешил не платить НДФЛ с продажи квартиры
По поручению президента России Владимира Путина, в ближайшее время страна вернется к норме, когда платить подоходный налог с продажи квартиры не придется в том случае, если квартира находится в собственности более трех лет.
Обновлено вчера в 21:29
Экономика
Акции «Интер РАО» подорожали на Московской бирже на 14%
Обыкновенные акции "Интер РАО" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 14,23% и достигли 4,872 рубля за бумагу.
Обновлено в 04:24
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Трамп согласился применить компромат против соперников
Президент США Дональд Трамп заявил, что безоговорочно примет информацию, компрометирующую его противника.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Глава СБУ объяснил наличие российского гражданства у своей жены
Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов объяснил наличие российского гражданства у своей жены.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Начато расследование из-за большого числа мёртвых тюленей на Аляске
NOAA начало расследование в связи с «необычайно большим числом» обнаруженных мёртвых тюленей.
Обновлено в 03:09
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Всероссийский опрос проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.
Обновлено в 03:29
Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено вчера в 13:20
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал кот
Обновлено вчера в 08:58
Кино
Скончалась актриса сериала «Секс в большом городе»
Обновлено в 03:59
Космос
Обнаружена карликовая галактика, пережившая столкновение с нашей
Авторы гипотезы о древнем столкновении — Лео Блиц (Leo Blitz) и Суканья Чакрабати (Sukanya Chakrabarti) — рассказали о своих новых находках на прошедшей в Сент-Луисе конференции Американского астрономического общества (AAS).
Обновлено в 03:29