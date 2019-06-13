Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигаретLenta.ru 00:59
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России. Соответствующий законопроект одобрило Министерство здравоохранения России, передает газета «Известия». В ведомстве отметили, что ограничение продажи упомянутых продуктов приведет к снижению их потребления.
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с чего всё началось
Минздрав поддержал идею о продаже спиртного и сигарет только в специализированных магазинах — вход туда несовершеннолетним будет запрещен. Ведомство подготовило отзыв на депутатский законопроект, предполагающий запрет на торговлю алкоголем и табачной продукцией в обычных магазинах.Известиявчера в 17:01
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Минздрав одобрил идею создания специализированных магазинов для табака и алкоголя
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