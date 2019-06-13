Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигаретLenta.ru 00:59

Минздрав поддержал идею о продаже спиртного и сигарет только в специализированных магазинах — вход туда несовершеннолетним будет запрещен. Ведомство подготовило отзыв на депутатский законопроект, предполагающий запрет на торговлю алкоголем и табачной продукцией в обычных магазинах.

с чего всё началось

Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России. Соответствующий законопроект одобрило Министерство здравоохранения России, передает газета «Известия». В ведомстве отметили, что ограничение продажи упомянутых продуктов приведет к снижению их потребления.

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