Общество

Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигаретLenta.ru 00:59

Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России. Соответствующий законопроект одобрило Министерство здравоохранения России, передает газета «Известия». В ведомстве отметили, что ограничение продажи упомянутых продуктов приведет к снижению их потребления.
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с чего всё началось

Загнать бутылку: Минздрав поддержал идею продаж алкоголя только в спецмагазинах

Минздрав поддержал идею о продаже спиртного и сигарет только в специализированных магазинах — вход туда несовершеннолетним будет запрещен. Ведомство подготовило отзыв на депутатский законопроект, предполагающий запрет на торговлю алкоголем и табачной продукцией в обычных магазинах.
Известиявчера в 17:01

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Минздрав одобрил идею создания специализированных магазинов для табака и алкоголя

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РЕН ТВвчера в 17:39

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