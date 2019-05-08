Экономика

Россиянам решили упростить покупки в магазинах при помощи телефонаLenta.ru 03:43

Статический QR-код включает в себя информацию о счете продавца, для оплаты покупки покупателю нужно будет просканировать QR-код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и оплатить покупку.
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ЦБ определился со сроком запуска оплаты покупок по QR-коду

РБК02:02

РБК: ЦБ РФ запустит оплату покупок в магазинах по QR-коду

БИЗНЕС Online03:29

ЦБ запустит QR-платежи в магазинах в августе

Полит.ру02:45

РБК назвал дату запуска Центробанком системы оплаты покупок по QR-коду

Ведомости02:43

Россиянам решили упростить покупки в магазинах при помощи телефона

Lenta.ru03:43

ЦБ начнет тестирование оплаты покупок по QR-коду 30 августа

АБН04:16

Назван срок старта тестирования оплаты покупок по QR-коду

Право.ру03:09
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Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено вчера в 07:27
Футбол

Капитан ФК «Сочи» признан лучшим футболистом ФНЛ в апреле

Третью строчку рейтинга лучших игроков апреля по версии ФНЛ занял нападающий ФК «Чертаново» Владислав Сарвели.
Обновлено в 04:47
Общество

В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро

На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти выставили на продажу около сотни ветхих домов, стоимость каждого — один евро.
Обновлено вчера в 21:48
Авто

Назван полный список ее косяков Chevrolet Niva

Chevrolet Niva разработана российскими инженерами АвтоВАЗа, а продажи модели стартовали еще в 2002 года.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд для вынесения приговора

Футболисты петербургского «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы, где в среду, 8 мая, им будет вынесен приговор, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 04:38
Общество

Опубликована карта праздничных салютов в честь Дня Победы

Для запуска салютов используют пусковые установки калибром от 105 до 310 миллиметров.
Обновлено в 02:49
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
Политика

В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США

Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".
Обновлено в 01:47
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Японии автомобиль въехал в толпу детей

Автомобиль врезался в толпу детей в префектуре Сига. Об этом в среду сообщили местные правоохранительные органы.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

В Крыму при столкновении легковушки с грузовиком погибли два человека

Два человека погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе "Таврида" в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 04:00
Происшествия

«Его знал каждый школьник». За что главарю банды из Коми грозит пожизненное

Почти 700 свидетелей, 200 обысков и 60 очных ставок — следователи несколько лет по крупицам собирали уголовное дело Юрия Пичугина и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в создании одной из самых безжалостных и влиятельных банд Республики Коми.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Подмосковье задержали предполагаемых похитителей сына бизнесмена

По данным следствия, подозреваемые 6 мая заманили 32-летнего сына предпринимателя в недостроенное здание в поселке Измайлово Ленинского района, избили его и вывезли в Люберецкий район, где удерживали в квартире, требуя от родственников мужчины заплатить выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Арестованный японец планировал убить принца Хисахито копьем

Обновлено в 02:14
Единоборства

Александр Усик получил травму, бой против Карлоса Такама отложен

Обновлено вчера в 16:29
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем

Меган Маркл и принц Гарри могут назвать сына любым именем.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

На Красной площади найден мертвый полицейский

На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

В результате схода лавины семь человек погибли, девушкам удалось спастись.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Нетаньяху пообещал, что Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил иранские власти, что его страна не позволит Тегерану получить ядерное оружие.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу

Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019. Ежегодное светское событие по праву называют "Оскаром" для модников.
Обновлено вчера в 17:29
Авто

Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено вчера в 04:24
Происшествия

Два фигуранта дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Сегодня Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела, среди них гендиректор "Нефтеперевалки" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, глава "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замглавы "Магистрали" Сергей Баландин.
Обновлено вчера в 10:55
Общество

Дочь Халдея рассказала о создании снимка «Знамя Победы над рейхстагом»

Анна Халдей, дочь советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея, рассказала о создании легендарного фото «Знамя Победы над рейхстагом», на котором бойцы Красной Армии водружают советский флаг над главным символом гитлеровской Германии.
Обновлено в 04:04
Общество

Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе

Обновлено вчера в 17:37
Футбол

«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 20:45
Технологии

«Альфа-Банк» обновил логотип и фирменный шрифт

Основная версия логотипа - обновленная литера А. Знак приобрел устойчивость, а углы фундамента и ножки литеры избавились от скруглений.
Обновлено в 04:41
Технологии

Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов

Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено в 02:10
Авто

Объявлены цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России

Российский офис Mercedes-Benz определился с ценами и комплектациями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.
Обновлено вчера в 09:11
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