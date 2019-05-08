Экономика
Россиянам решили упростить покупки в магазинах при помощи телефонаLenta.ru 03:43
Статический QR-код включает в себя информацию о счете продавца, для оплаты покупки покупателю нужно будет просканировать QR-код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и оплатить покупку.
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Культура
Елена Малышева ставит диагнозы по текстам песен
Обновлено в 05:01
Общество
Сотрудникам исполкома Казани месяц придется обедать в школах
Мэр Казани Ильсур Метшин поручил чиновникам исполкома города и депутатам в мае обедать в школьных столовых на 69 рублей.
Обновлено вчера в 01:33
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Политика
Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе
Обновлено вчера в 17:37
Политика
В Кремле прокомментировали заявление Ирана по СВПД
Пресс-секретарь президента назвал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки серьезной, «спровоцированной предыдущими волюнтаристскими решениями».
Обновлено в 06:28
Происшествия
Под Челябинском в лобовом ДТП погибли четыре человека
Жертвы ДТП Произошедшая авария унесла жизни четырех человек.
Обновлено в 04:32
Авто
Экономичный Largus, новый Qashqai и ProCeed: какие авто появились в РФ
Еще одна лишилась части комплектаций. Зато в продаже появилось сразу несколько новинок.
Обновлено в 06:04
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Общество
Город на Сицилии распродает дома по 1 евро
Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»
В ночь на среду был задержан вылет рейса «Аэрофлота» из Москвы в Ригу, следует из данных с сайта Шереметьево.
Обновлено в 04:27
Авто
Объявлены цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России
Российский офис Mercedes-Benz определился с ценами и комплектациями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
«Аэрофлот» более десяти лет будет выплачивать зарплату погибшего бортпроводника его семье
Обновлено вчера в 16:04
Общество
В Пятигорске прошел «Парад дошкольных войск»
В Пятигорске прошел "Парад дошкольных войск" По центральной площади города прошлись около 500 детсадовцев в военной форме.
Обновлено 06 мая в 06:54
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила самолет под Триполи
Обновлено вчера в 07:33
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Авто
Кабриолет Bentley Continental GT посвятили Баварии
Компания Bentley представила тематическую версию кабриолета Continental GT Convertible, посвященную самому известному региону Германии — Баварии.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Пилот SSJ-100 вернулся в горящий самолет за напарником
Командир самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов вернулся в охваченный пламенем салон за вторым пилотом и помог ему выбраться оттуда.
Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие
Прицельно-навигационный комплекс СВП-24 «Гефест» будет модернизирован
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен боевик «Айдара»
7 мая от полученного огнестрельного ранения скончался боевик неонацистского батальона «Айдар» 32-летний Сергей Дрогин.
Обновлено в 05:03
Общество
В Новосибирске установлен памятник Сталину
Инициативная группа несколько лет добивалась разрешения установить памятник «вождя народов» на общественных площадках в Новосибирске, но получала отказ.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Прокуратура потребовала для Кокорина и Мамаева реальные сроки
Сторона обвинения попросила назначить наказание Александру Кокорину и его брату Кириллу Кокорину в виде лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима на срок 1 год и 6 месяцев; Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому – на срок 1 год и 5 месяцев.
Обновлено 06 мая в 10:58
Политика
Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 05:47
Музыка
Названы шансы Лазарева на победу в «Евровидении»
Музыкальный критик Сергей Соседов оценил шансы российского певца Сергея Лазарева на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение».
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Певец Макс Барских попал в ДТП в Лос-Анджелесе
Украинский исполнитель Макс Барских сообщил через свой Instagram, что попал в ДТП в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 05:33
Наука
Солнцезащитный крем признали потенциально опасным
Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Политика
В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 05:02
Футбол
«Атлетико» может пригласить на место Симеоне Консейсау
По данным источника, если Симеоне согласится перейти в "Интер", то "Атлетико" пригласит Консейсау.
Обновлено в 04:49