Финансы

Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсийРИА Оренбуржье 02:22

Новая схема позволит существенно увеличить получаемую пенсионером сумму денег. К примеру, если пенсия составляет 8 тысяч рублей, а прожиточный минимум в регион - 10 тысяч рублей, сумма доплаты составит две тысячи рублей.
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В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

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Газета.Ru03:12

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РБК02:12

Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

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