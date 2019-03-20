Финансы

Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсийРИА Оренбуржье вчера в 02:22

Новая схема позволит существенно увеличить получаемую пенсионером сумму денег. К примеру, если пенсия составляет 8 тысяч рублей, а прожиточный минимум в регионе - 10 тысяч рублей, сумма доплаты составит две тысячи рублей.
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В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Российская газета19 марта в 21:00

В Госдуме рассказали, как и когда вырастет пенсия неработающих россиян

ФАНвчера в 10:52

Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

Известия19 марта в 22:40

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

РИА Новостивчера в 01:48

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Газета.Ruвчера в 03:12

Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

РБКвчера в 02:12

Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

RT на русскомвчера в 03:23
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Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено вчера в 16:10
Политика

Годовщина начала Второй мировой: Польша игнорирует историческую логику

В сентябре 2019 года власти Польши собираются провести мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 20:37
Общество

Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

Амстердамские власти ввели более строгие правила проведения мероприятий в центре города.
Обновлено в 00:31
Политика

МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге

МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.
Обновлено вчера в 10:40
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52

ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Политика

СМИ сообщили о желании Ким Чен Ына посетить Россию

Обновлено вчера в 22:25
Политика

Мэй возложила на парламент ответственность за перенос сроков Brexit

Перенос сроков Brexit огорчителен, общество устало от того, что парламентарии лишь говорят о выходе из ЕС, но не могут договориться о поддержке сделки, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

На Урале задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек

Обновлено вчера в 09:59
Космос

В США над долиной Прескотт замечен чёрный НЛО

Неопознанный объект очевидцы обнаружили в долине Прескотт и запечатлели на видео, которое опубликовано на YouTube.
Обновлено вчера в 07:25
Политика

Мадуро обвинил Трампа в краже денег на лекарства

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что правительство президента США Дональда Трампа "похитило" у Венесуэлы $5 млрд, предназначенных для покупки материалов для производства лекарств.
Обновлено вчера в 20:36
Теннис

Александрова проиграла Ястремской в первом раунде турнира в Майами

Обновлено вчера в 18:40
Общество

Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России

Обновлено вчера в 12:10
Политика

Порошенко обвинил Россию в торможении строительства киевского метро

Правда, Порошенко забыл упомянуть, что последний раз новая станция в Киеве вводилась в строй еще в 2013 году, прямо накануне "майдана", и открывал ее занимавший тогда пост премьер-министра страны Николай Азаров.
Обновлено вчера в 01:33
Происшествия

В Рязани задержали мужчину за убийство семьи из трех человек 15 лет назад

Рязанские полицейские задержали обвиняемого в убийстве семьи из трех человек, которое тот совершил из-за 10 тысяч долларов в 2004 году, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие

Минобороны РФ выложило видео полета Шойгу над Сирией

Как уточняется в подписи к ролику, «во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Cу-35С c авиабазы Хмеймим».
Обновлено вчера в 04:02
Наука

Пестрогрудым певунам грозит вымирание из-за дальних миграций

Пестрогрудым лесным певунам – дальним родственникам воробьев, которые обитают в Северной Америке, грозит вымирание.
Обновлено в 00:17
Политика

Украина ввела новые санкции против России

Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).
Обновлено вчера в 10:59
Политика

Составлен рейтинг самых счастливых стран мира

Россия расположилась на 59 месте.
Обновлено вчера в 01:33
Наука

Ученые уточнили роль религий в зарождении цивилизации

Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни

Обновлено вчера в 07:40
Финансы

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа прошлого года

Курс доллара на Московской бирже после 21.00 мск в среду, 20 марта, опустился ниже отметки 64 рубля впервые с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 15:52
Футбол

Сборная России начинает квалификацию матчем с бельгийцами

Сборная России начинает квалификацию матчем с бельгийцами Стартующий сегодня отборочный цикл чемпионата Европы 2020 года сборная России открывает гостевым матчем с самым опасным соперником в группе.
Обновлено вчера в 18:21
Политика

Генпрокурор Украины заявил о переданном ему США списке «неприкасаемых»

Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 22:04
Политика

Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»

Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено вчера в 21:12
Общество

Названы самые трудолюбивые регионы России

В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT, в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

В Сети раскритиковали Порошенко за передачу новой техники ВСУ

Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

В Киеве подожгли ещё один магазин Roshen

Обновлено вчера в 23:25
Хоккей

Вратарь «Тампы» Василевский установил клубный рекорд

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский установил клубный рекорд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтон Кэпиталз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:27
Авто

Новый седан Honda Envix скоро поступит в продажу в Китае

По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено вчера в 08:39
Как работают Яндекс.Новости?
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