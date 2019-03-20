Финансы
Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсийРИА Оренбуржье 02:22
Новая схема позволит существенно увеличить получаемую пенсионером сумму денег. К примеру, если пенсия составляет 8 тысяч рублей, а прожиточный минимум в регионе - 10 тысяч рублей, сумма доплаты составит две тысячи рублей.
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Здоровье
Не время любить: перевод часов вызывает импотенцию и рак
Перевод стрелок часов может повысить риск онкологических заболеваний, спровоцировать инфаркты или даже вызвать импотенцию.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом
Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено в 13:32
Хоккей
Дубль Кучерова помог «Тампе» одолеть «Вашингтон»
Обновлено в 22:42
Экономика
Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале
Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.
Обновлено в 13:42
Кино
Скончался народный артист Анатолий Адоскин
Обновлено в 07:50
Кино
Вышел трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском
Обновлено в 15:34
Космос
В США над долиной Прескотт замечен чёрный НЛО
Неопознанный объект очевидцы обнаружили в долине Прескотт и запечатлели на видео, которое опубликовано на YouTube.
Обновлено в 07:25
Экономика
ОСК расторгнет контракт с «Метростроем»
Обновлено в 18:21
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
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Технологии
«Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М
Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено в 19:09
Политика
Мадуро сообщил о планах доставки Россией лекарств в Венесуэлу
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Россия намерена на следующей неделе начать доставить в Венесуэлу объёмом по несколько тонн.
Обновлено в 19:57
Общество
Сергей Надсадин об итогах за 2018 год: не так много сделано, чтобы почивать на лаврах
На расширенное заседание коллегии при администрации Южно-Сахалинска, где обсуждались итоги работы мэрии за прошлый год, приглашены были в основном сотрудники структурных подразделений администрации и городские депутаты, среди которых затесался областной Александр Шарифулин (он ради двух минут речи прогулял сессию облдумы), а также несколько общественников.
Обновлено в 22:21
Происшествия
На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено в 22:00
Армия и оружие
Порошенко оценил испытания новых ударных беспилотников
Обновлено в 05:46
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Политика
Аваков счел необходимым уважать говорящих на русском языке украинцев
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил о необходимости уважать тех украинцев, которые на постоянной основе разговаривают на русском языке.
Обновлено в 21:25
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Путешествия
Туристам ограничили доступ к маковым полям Калифорнии
Обновлено в 21:07
Здоровье
В КБР выписали 3 млн. рублей штрафов за антисанитарию в садах и школах
Региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги надзора за условиями обучения и воспитания маленьких жителей республики Кабардино-Балкарское управление Роспотребнадзора за 2018 год оштрафовало нарушителей санитарно-эпидемиологический требований в детских учреждениях на 2999,7 тыс. рублей, сообщается на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено вчера в 21:38
Общество
Честный пенсионер, по мнению Валерия Лимаренко, не может быть бедным
Человек, который честно заработал пенсию, не может быть по определению бедным.
Обновлено в 02:10
Экономика
СМИ: Китай приступит к строительству первой национальной плавучей АЭС в 2019 году
Китайская государственная ядерная корпорация (CNNC) планирует приступить к строительству первой в КНР плавучей атомной электростанции уже в текущем году.
Обновлено в 21:27
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.
Обновлено в 14:39
Космос
NASA нашли на Марсе человекоподобную «мумию»
Обновлено в 22:51
Авто
Suzuki и Toyota займутся совместной разработкой автомобилей
В рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей.
Обновлено в 11:36