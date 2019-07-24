Депутаты Госдумы одобрили закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие. Такое решение было принято в среду, 24 июля, на пленарном заседании.

Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами

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