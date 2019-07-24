Политика

Россиянам разрешили охотиться с луком и стреламиИзвестия 11:12

Депутаты Госдумы одобрили закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие. Такое решение было принято в среду, 24 июля, на пленарном заседании.
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Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и арбалетом

Интерфакс11:06

Госдума разрешила использовать лук и стрелы для охоты

РБК10:02

Госдума разрешила россиянам охотиться с луками

РИА Новости09:11

Россиянам разрешили охотиться с луками и арбалетами

ТАСС08:39

В России будет разрешена охота с луком и стрелами

Эхо Москвы08:31

Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами

Lenta.ru08:17

Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и стрелами

Агентство Москва06:56
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:40, Вашингтон
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