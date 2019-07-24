Политика
Россиянам разрешили охотиться с луком и стреламиИзвестия 11:12
Депутаты Госдумы одобрили закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие. Такое решение было принято в среду, 24 июля, на пленарном заседании.
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Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
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Президент России Владимир Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, на которой обсудил ситуацию в регионе и республике.
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Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
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Северная Корея задержала российское судно
В понедельник консульские работники посольства России в КНДР встретились с капитаном, вторым помощником и рыбаками, которые находятся на судне.
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Путин попал на обложку американского Newsweek
Президент России Владимир Путин стал лицом обложки августовского номера американского журнала Newsweek.
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Ученые рассказали о существовании таинственных чудовищ в Антарктиде
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Сако хочет отсудить 13 миллионов фунтов стерлингов у ВАДА
Сако требует солидную компенсацию в 13 млн. фунтов стерлингов.
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Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
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В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего бойца ГРУ
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщили 24 июля в республиканской Генпрокуратуре.
Обновлено в 06:31
Технологии
В электронные паспорта россиян вставят чипы нового поколения
Будущие электронные паспорта жителей Российской Федерации в обязательном порядке получат чипы нового поколения.
Обновлено в 06:09
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
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Tetris Effect, эксклюзив Epic Store на ПК, требует SteamVR для запуска в режиме VR
Да, Tetris Effect на ПК является эксклюзивом магазина Epic Games Store, но Epic не стесняется добавлять в свою библиотеку игру, использующую SteamVR.
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Общество
Названы самые популярные иностранные сериалы для россиян
«Левада-центр» выяснил, какие зарубежные сериалы пользуются спросом у россиян, передаёт «Интерфакс».
Обновлено в 02:11
Общество
В России запретят электронную почту без идентификации
Российские сенаторы внесли в Государственную думу еще один законопроект, суть которого состоит в следующем: в России будет запрещено пользоваться электронной почтой, если не будет пройден процесс идентификации.
Обновлено вчера в 06:13
Авто
Названы автомобили, которые чаще всего разбивают в «тотал»
Автомобили Renault, Lada и Kia возглавили список машин, которые чаще всего экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии.
Обновлено в 08:04
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Вакарчук возглавил партию «Голос»
Украинский певец Святослав Вакарчук избран председателем партии "Голос", которая участвовала в парламентских выборах и по итогам подсчета свыше 99% протоколов проходит в будущую Верховную раду.
Обновлено в 10:51
Спорт
Эван выиграл 16-й этап «Тур де Франс»
Австралийский велогонщик Калеб Эван из команды Lotto Soudal стал победителем 16-го этапа многодневной гонки Гранд-тура "Тур де Франс", которая проходит по дорогам Франции.
Обновлено вчера в 12:16
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Екатеринбург окутала зловонная дымка
Разные районы Екатеринбурга окутала дымка с неприятным запахом утром в среду, 24 июля.
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