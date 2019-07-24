Госдума в окончательном, третьем чтении приняла законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами. Также в число разрешенного оружия попал арбалет, сообщило Агентство городских новостей "Москва".

Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом

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