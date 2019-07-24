Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие. Авторами инициативы выступили депутаты Эрнест Валеев и Владислав Резник, затем к ним присоединилась еще группа парламентариев.

Россиянам разрешили охотиться с луками и арбалетами

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Политика Украина задумала расширить санкции против России Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Политика Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».

Политика Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.

Кино Умер голландский актер Рутгер Хауэр Звезда фильма "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни, сообщает Variety.

Общество Названы самые популярные иностранные сериалы для россиян «Левада-центр» выяснил, какие зарубежные сериалы пользуются спросом у россиян, передаёт «Интерфакс».

Политика Зеленский потребовал уволить Кличко Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Энергетика Нефть Brent установилась вблизи $63 за баррель После краткого роста к $64 за баррель к концу торгов нефть марки Brent установилась вблизи отметки $63 за баррель, 23 июля передаёт агентство Reuters.

Общество РЖД разрешила перевозить в поездах дальнего следования енотов и норок АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" ОАО "РЖД") расширило список домашних питомцев, разрешенных к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев, сообщается в среду на сайте РЖД.

Происшествия В аэропорту Схипхол в Амстердаме отменили около 180 рейсов В аэропорту Схипхол в Амстердаме отменили около 180 рейсов из-за сбоя в системе заправки самолетов.

Авто Mazda тестирует RX-8 на Нюрбургринге Напомним, что последний серийный автомобиль Mazda RX-8 был представлен еще в 2012 году.

Гаджеты Gallery Go — очередное облегчённое приложение Google Компания Google решила дать пользователям Android ещё одно приложение.

Футбол Заболотный забил гол за «Зенит-2» в ПФЛ Нападающий Антон Заболотный забил гол в матче за «Зенит-2».

Происшествия Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Армия и оружие Северная Корея произвела запуск ракеты Как следует из заявления Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК), 25 июля рано утром по местному времени Северная Корея произвела запуск ракеты из окрестностей города Вонсан.

Футбол Экс-игрок «Ливерпуля» требует от WADA £13 млн за разрушенную карьеру По информации издания, французский футболист требует от организации £13 млн за то, что из-за их ошибки в допинг-тестировании серьезно пострадала его карьера.

Культура В четверг пройдёт литературный вечер к 90-летию Василия Шукшина Мероприятие посвящено 90-летию со дня рождения писателя, актёра, любимого народом режиссёра Василия Макаровича Шукшина.

Экономика Boeing опубликовал первый отчет, который отражает проблемы с 737 MAX Американский Boeing опубликовал первый квартальный отчет, который в полной мере учитывает потери от проблем с лайнером 737 MAX.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Политика Советник Эрдогана прокомментировал новость о смерти президента Турции Советник Эрдогана прокомментировал новость о смерти президента Турции Ясин Актай опроверг скандальную информацию о политике.

Гаджеты «Связной» назвал самые популярные среди россиян смартфоны Самыми популярными все еще остаются модели с одной задней камерой. Это Honor 7A с 16 гигабайтами ПЗУ, а также iPhone XRс 64 гигабайтами ПЗУ.

Политика Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.

Футбол «Цзянсу Сунин» предлагает за Бэйла 22 миллиона евро Китайский «Цзянсу Сунин» сделал мадридскому «Реалу» официальное предложение за валлийского вингера Гарета Бэйла в размере 22 миллионов евро.

Общество Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина» Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.

Политика Россия и Украина договорились о возвращении моряков Договоренность о возвращении украинских моряков достигнута, сообщает телеканал "360" со ссылкой на омбудсмена Украины Людмилу Денисову.