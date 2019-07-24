Политика

Россиянам разрешили охотиться с луками и арбалетамиТАСС 08:39

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие. Авторами инициативы выступили депутаты Эрнест Валеев и Владислав Резник, затем к ним присоединилась еще группа парламентариев.
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Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и арбалетом

Интерфакс11:06

Госдума разрешила россиянам охотиться с луком и стрелами

Агентство Москва06:56

Госдума разрешила россиянам охотиться с луками

РИА Новости09:11

Россиянам разрешили охотиться с луками и арбалетами

ТАСС08:39

В России будет разрешена охота с луком и стрелами

Эхо Москвы08:31

Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами

Lenta.ru08:17

Госдума разрешила использовать лук и стрелы для охоты

РБК10:02
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