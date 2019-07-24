Политика
Россиянам разрешили охотиться с луками и арбалетамиТАСС 08:39
Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие. Авторами инициативы выступили депутаты Эрнест Валеев и Владислав Резник, затем к ним присоединилась еще группа парламентариев.
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