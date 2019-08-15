Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номераLenta.ru вчера в 20:44
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Такую возможность по ГОСТу 2018 года, который так и не вступил в силу, получат владельцы японских машин и мотоциклисты.
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Двустрочные номера разрешат устанавливать владельцам японских и американских машин
Интерфаксвчера в 05:14
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Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Футбол
«Бавария» объявила о договоренности по Коутинью
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия
В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:46
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
При стрельбе на рынке в Санкт-Петербурге пострадали три человека
В результате конфликта со стрельбой на юге Санкт-Петербурга пострадали три человек, рассказал РИА «Новости» представитель регионального главка МВД.
Обновлено вчера в 13:48
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения Парижа и Москвы
Политик уверен, что связи стоит улучшить до того, как это сделает американский лидер Дональд Трамп Бывший министр иностранных дел Франции (1997-2002) Юбер Ведрин призвал власти страны наладить отношения с Россией до того, как это сделает лидер США Дональд Трамп.
Обновлено в 00:32
Авто
Немецкая компания отказалась от закупки партии автомобилей Tesla
Немецкая компания Nextmove, которая занимается прокатом автомобилей, отказалась от закупки крупной партии электромобилей Tesla.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
40-летняя Елена Летучая отметила годовщину свадьбы на Мальдивах
Елена Летучая впервые вышла замуж 20 августа 2016 года. Свадьба у телеведущей была роскошной.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено вчера в 13:44
Игры
Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу
Бренд My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) представит собственную игровую платформу, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 07:01
Общество
На Сахалине из-за тайфуна «Кроса» обесточено девять населенных пунктов
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
В Китае четыре человека погибли при взрыве в ресторане
К взрыву привела утечка газа, четыре человека погибли. Еще 16 человек получили ранения, причем трое находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:53
Технологии
Полет с приводнением: в России создадут новый дрон для Арктики
В России создадут палубный дрон для ледовой проводки судов в Арктике.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено вчера в 03:13
Политика
Путин и Макрон обсудят безопасность в Европе и сотрудничество с ЕС
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 16:17
Культура
Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ
Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
В двух районах Приморья введён режим ЧС
В пресс-службе администрации края корреспонденту агентства рассказали о том, что режим ЧС муниципального уровня введён в двух районах Приморья: в Лесозаводском городском округе и в Октябрьском районе региона.
Обновлено в 00:34
Здоровье
На экранах гаджетов живут больше 7 тыс. видов бактерий
Экраны гаджетов и клавиатуры компьютеров по количеству микробов не уступают дверным ручками и сиденьям унитазов.
Обновлено в 01:47
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не знали о радиации
Медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.
Обновлено в 01:29