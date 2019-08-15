Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номераLenta.ru вчера в 20:44

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Такую возможность по ГОСТу 2018 года, который так и не вступил в силу, получат владельцы японских машин и мотоциклисты.
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Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Известиявчера в 23:48

Россияне получили право на автознаки нового формата

RT на русскомвчера в 23:15

В России разрешили компактные автомобильные номера нового формата

Автоновости днявчера в 04:52

«Ъ»: МВД позволило использовать компактные автономера

Газета.Ruвчера в 20:01

Автономерам нашли место поудобнее

Коммерсантъвчера в 18:22

Двустрочные номера разрешат устанавливать владельцам японских и американских машин

Интерфаксвчера в 05:14

Россиянам разрешили использовать компактные автознаки

РИА Новостивчера в 22:12
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Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Политика

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Футбол

«Бавария» объявила о договоренности по Коутинью

Обновлено вчера в 18:11
Происшествия

В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек

Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме

В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Кино

Фильм «Мастер и Маргарита» станет одним из самых дорогих в России

Обновлено в 00:49
Политика

Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа

Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:46
Армия и оружие

В Крыму случайно запустили управляемую ракету

Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

При стрельбе на рынке в Санкт-Петербурге пострадали три человека

В результате конфликта со стрельбой на юге Санкт-Петербурга пострадали три человек, рассказал РИА «Новости» представитель регионального главка МВД.
Обновлено вчера в 13:48
Политика

Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения Парижа и Москвы

Политик уверен, что связи стоит улучшить до того, как это сделает американский лидер Дональд Трамп Бывший министр иностранных дел Франции (1997-2002) Юбер Ведрин призвал власти страны наладить отношения с Россией до того, как это сделает лидер США Дональд Трамп.
Обновлено в 00:32
Авто

Немецкая компания отказалась от закупки партии автомобилей Tesla

Немецкая компания Nextmove, которая занимается прокатом автомобилей, отказалась от закупки крупной партии электромобилей Tesla.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес

40-летняя Елена Летучая отметила годовщину свадьбы на Мальдивах

Елена Летучая впервые вышла замуж 20 августа 2016 года. Свадьба у телеведущей была роскошной.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Обновлено вчера в 13:44
Игры

Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу

Бренд My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) представит собственную игровую платформу, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 07:01
Общество

На Сахалине из-за тайфуна «Кроса» обесточено девять населенных пунктов

Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

В Китае четыре человека погибли при взрыве в ресторане

К взрыву привела утечка газа, четыре человека погибли. Еще 16 человек получили ранения, причем трое находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:53
Технологии

Полет с приводнением: в России создадут новый дрон для Арктики

В России создадут палубный дрон для ледовой проводки судов в Арктике.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия

Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Кино

Умер голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 20:41
Общество

Экспертиза по делу Серебренникова не выявила растрату госсредств

Обновлено в 00:10
Происшествия

Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321

Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено вчера в 03:13
Политика

Путин и Макрон обсудят безопасность в Европе и сотрудничество с ЕС

Обновлено вчера в 09:35
Происшествия

Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину

После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 16:17
Культура

Телеведущий Роман Бабаян переходит с ТВЦ на НТВ

Телеведущий Роман Бабаян сообщил, что покидает телеканал ТВЦ и переходит на НТВ, где будет вести новую программу.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

В двух районах Приморья введён режим ЧС

В пресс-службе администрации края корреспонденту агентства рассказали о том, что режим ЧС муниципального уровня введён в двух районах Приморья: в Лесозаводском городском округе и в Октябрьском районе региона.
Обновлено в 00:34
Здоровье

На экранах гаджетов живут больше 7 тыс. видов бактерий

Экраны гаджетов и клавиатуры компьютеров по количеству микробов не уступают дверным ручками и сиденьям унитазов.
Обновлено в 01:47
Происшествия

СМИ: лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не знали о радиации

Медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.
Обновлено в 01:29
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