Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номераLenta.ru вчера в 20:44
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Такую возможность по ГОСТу 2018 года, который так и не вступил в силу, получат владельцы японских машин и мотоциклисты.
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Двустрочные номера разрешат устанавливать владельцам японских и американских машин
Интерфаксвчера в 05:14
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В США состоялся дебют BMW Vision M Next
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