Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номераLenta.ru вчера в 20:44

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Такую возможность по ГОСТу 2018 года, который так и не вступил в силу, получат владельцы японских машин и мотоциклисты.
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Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Известиявчера в 23:48

В России разрешили компактные автомобильные номера нового формата

Автоновости днявчера в 04:52

Россиянам разрешили использовать компактные автознаки

РИА Новостивчера в 22:12

«Ъ»: МВД позволило использовать компактные автономера

Газета.Ruвчера в 20:01

Автономерам нашли место поудобнее

Коммерсантъвчера в 18:22

Двустрочные номера разрешат устанавливать владельцам японских и американских машин

Интерфаксвчера в 05:14

Россияне получили право на автознаки нового формата

RT на русскомвчера в 23:15
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Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Обновлено в 03:01
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек

Обновлено в 02:35
Кино

«Странники терпенья» Аленикова вошли в лонг-лист «Золотого глобуса»

Фильм «Странники терпенья» режиссера Владимира Аленикова вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус».
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

В Китае четыре человека погибли при взрыве в ресторане

К взрыву привела утечка газа, четыре человека погибли. Еще 16 человек получили ранения, причем трое находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу

Читатели издания El Confidencial оценили действия военных после сближения истребителя ВВС Испании F-18 в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой.
Обновлено вчера в 22:38
Кино

Умер голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 20:41
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле ВСУ окраины Горловки

Обновлено вчера в 13:29
Происшествия

СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации

Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Космос

Китай запустил первую коммерческую ракету-носитель Jielong-1

Первая китайская ракета-носитель для коммерческого использования Jielong-1 вывела на орбиту три спутника.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Стая чаек стала причиной аварийной посадки лайнера А321 в Жуковском

Обновлено 15 августа в 04:53
Гаджеты

Новый смартфон Xiaomi Redmi показался на сайте регулятора

На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появились изображения нового смартфона Xiaomi Redmi, анонс которого ожидается в ближайшее время.
Обновлено вчера в 08:00
Армия и оружие

В Крыму случайно запустили управляемую ракету

Обновлено вчера в 22:09
Футбол

Максимилиан Филипп: «В „Динамо“ почувствовал доверие»

Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие.
Обновлено вчера в 22:05
Здоровье

Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе

Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика

Обновлено вчера в 18:41
Футбол

Владимир Федотов: «У „Оренбурга“ нет очков, но есть большое желание»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов проанализировал выступление команды в матче 6-го тура чемпионата России против «Сочи».
Обновлено вчера в 16:17
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала провокационный снимок

На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Политика

В Госдуме предложили заменить крымские химзаводы на предприятия ОПК

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил поэтапно закрыть химические заводы на севере полуострова и заменить их кластером предприятий, специализирующихся на оборонзаказах.
Обновлено в 02:08
Общество

Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона

Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.
Обновлено вчера в 07:43
Политика

Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа

Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Наука

«Рюкзачки» с GPS рассказали о перемещениях желтокрылых ложных вампиров

Обновлено вчера в 12:38
Авто

В США состоялся дебют BMW Vision M Next

В США состоялась презентация BMW Vision M Next. Серийное производство указанного транспортного средства будет запущено в 2023 году.
Обновлено вчера в 09:35
Здоровье

Первые симптомы рака кожи назвала заболевшая женщина из Канады

Обновлено в 02:13
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Шоу-бизнес

«У нас с Олей все сложно»: Майами рассказал о чувствах к Бузовой

Обновлено в 03:26
Происшествия

Бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» осудили на девять лет

Речь идёт о бывшем владельце клуба Олеге Мкртчане.
Обновлено вчера в 10:04
Баскетбол

Прохоров продал контрольный пакет акций клуба НБА «Бруклин Нетс»

Обновлено вчера в 12:51
Политика

Журналист Playboy и CNN подаст в суд на Белый дом из-за пропуска

Корреспондент журнала Playboy и политический аналитик CNN Брайан Карем решил судиться с Белым домом.
Обновлено в 03:27
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