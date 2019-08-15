Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номераLenta.ru вчера в 20:44

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Такую возможность по ГОСТу 2018 года, который так и не вступил в силу, получат владельцы японских машин и мотоциклисты.
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с чего всё началось

Автономерам нашли место поудобнее

МВД разрешило водителям использовать новые регистрационные знаки Владельцы японских машин и мотоциклисты получили право использовать номера нового формата — более компактные и удобные для крепления. Это следует из разъяснений МВД России.
Коммерсантъвчера в 18:22

Подробнее о событии

«Ъ»: МВД позволило использовать компактные автономера

Газета.Ruвчера в 20:01

Россияне получили право на автознаки нового формата

RT на русскомвчера в 23:15

Россиянам разрешили использовать компактные автознаки

РИА Новостивчера в 22:12

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Известиявчера в 23:48

Автономерам нашли место поудобнее

Коммерсантъвчера в 18:22

Двустрочные номера разрешат устанавливать владельцам японских и американских машин

Интерфаксвчера в 05:14

В России разрешили компактные автомобильные номера нового формата

Автоновости днявчера в 04:52
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:37, Ашберн
Происшествия

МАК расшифровал «черные ящики» севшего на кукурузное поле А321

Обновлено в 04:38
Общество

Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации на выходных

В сообщении отмечается, что «подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей».
Обновлено вчера в 14:48
Политика

В Москве начался митинг КПРФ за честные выборы

Обновлено в 05:09
Происшествия

СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском

Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Происшествия

На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме

В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Общество

К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей

«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

Владелец сгоревшего в Одессе отеля готов понести полную ответственность

Владелец здания, в котором расположен одесский отель «Токио Стар», бизнесмен Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность в связи с гибелью людей в ночном пожаре.
Обновлено в 06:20
Футбол

«Спартак» подписал контракт с грузинским нападающим Кутателадзе

Московский "Спартак" подписал контракт с грузинским форвардом Николозом Кутателадзе, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 06:15
Транспорт

Главный российский байкер Хирург оценил кузбасский автобан

В субботу, 17 августа, колонна мотоциклистов, которую возглавили губернатор области Сергей Цивилев и лидер российского байкерского движения "Ночные волки" Хирург, отправилась в мотопробег по новому участку трассы Кемерово – Ленинск-Кузнецкий.
Обновлено в 03:19
Общество

Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%

Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Кино

Актер фильма «Беспредел» Александр Числов госпитализирован в Москве

54-летнему актеру стало плохо дома после выписки из больницы.
Обновлено вчера в 11:42
Армия и оружие

В Сеть выложили видео с изгнанием иранскими катерами британского эсминца из Ормузского пролива

Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Первых жертв НАТО из-за войны с Россией назвали в США

Эстония, Латвия, Литва и Польша могут стать первыми жертвами среди стран-членов НАТО со стороны Военно-морского флота (ВМФ) России, пишет в Naval War College Review американский военный эксперт Томас-Дарелл Янг.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд

В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 15:20
Общество

Жара до 30 градусов ожидается в Москве

Обновлено в 03:40
Здоровье

Врач-диетолог назвала полезные продукты для перекусов на работе

Чедия назвала несколько полезных продуктов, которые подойдут для перекусов на работе.
Обновлено в 05:50
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

На Украине задержали американца, сбежавшего во время экстрадиции

Служба безопасности Украины поймала гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, который сбежал из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль, задержаны три сотрудника, подозреваемых в помощи при организации побега, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:09
Кино

Скончался голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске

Обновлено в 04:39
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 04:27
Футбол

«Милан» нацелился на форварда «Реала»

La Gazzetta dello Sport и Sky Sport Italia сообщают, что "Милан" хочет подписать нападающего "Реала" Мариано Диаса.
Обновлено в 04:08
Кино

Почему Де Ниро перестал сниматься в хорошем кино

Учитывая богатейшее наследие Де Ниро, актер еще много лет назад мог повторить путь не менее великого коллеги Джека Николсона, не пожелавшего растрачивать свой дар на проекты в лучшем случае среднего качества и ушедшего на покой с практически безупречным реноме, несмотря на обилие выгодных предложений.
Обновлено в 05:28
Финансы

Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте

Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
Футбол

Карасев рассудит футболистов «Спартака» и ЦСКА в дерби вместо Еськова

Обновлено в 05:36
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Футбол

Экс-форвард «Баварии» едва не въехал прямой ногой в голову вратарю

На 62-й минуте встречи 31-летний нападающий в борьбе за верховой мяч едва не попал прямой ногой в лицо голкиперу соперника Ян Юнлингу.
Обновлено в 06:11
Общество

Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона

Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.
Обновлено вчера в 07:43
Армия и оружие

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
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