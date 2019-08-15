Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номераLenta.ru вчера в 20:44
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Такую возможность по ГОСТу 2018 года, который так и не вступил в силу, получат владельцы японских машин и мотоциклисты.
Читать в источнике
Оценить56
с чего всё началось
МВД разрешило водителям использовать новые регистрационные знаки Владельцы японских машин и мотоциклисты получили право использовать номера нового формата — более компактные и удобные для крепления. Это следует из разъяснений МВД России.Коммерсантъвчера в 18:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Двустрочные номера разрешат устанавливать владельцам японских и американских машин
Интерфаксвчера в 05:14
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:37, Ашберн
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации на выходных
В сообщении отмечается, что «подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей».
Обновлено вчера в 14:48
Политика
В Москве начался митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 05:09
Происшествия
СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском
Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Происшествия
На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Общество
К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей
«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
Владелец сгоревшего в Одессе отеля готов понести полную ответственность
Владелец здания, в котором расположен одесский отель «Токио Стар», бизнесмен Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность в связи с гибелью людей в ночном пожаре.
Обновлено в 06:20
Футбол
«Спартак» подписал контракт с грузинским нападающим Кутателадзе
Московский "Спартак" подписал контракт с грузинским форвардом Николозом Кутателадзе, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 06:15
Транспорт
Главный российский байкер Хирург оценил кузбасский автобан
В субботу, 17 августа, колонна мотоциклистов, которую возглавили губернатор области Сергей Цивилев и лидер российского байкерского движения "Ночные волки" Хирург, отправилась в мотопробег по новому участку трассы Кемерово – Ленинск-Кузнецкий.
Обновлено в 03:19
Общество
Онлайн-продажи школьных дневников выросли на 797%
Продажи учебников по математике и информатике у Ozon выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Обновлено в 02:00
Кино
Актер фильма «Беспредел» Александр Числов госпитализирован в Москве
54-летнему актеру стало плохо дома после выписки из больницы.
Обновлено вчера в 11:42
Армия и оружие
В Сеть выложили видео с изгнанием иранскими катерами британского эсминца из Ормузского пролива
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Первых жертв НАТО из-за войны с Россией назвали в США
Эстония, Латвия, Литва и Польша могут стать первыми жертвами среди стран-членов НАТО со стороны Военно-морского флота (ВМФ) России, пишет в Naval War College Review американский военный эксперт Томас-Дарелл Янг.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Здоровье
Врач-диетолог назвала полезные продукты для перекусов на работе
Чедия назвала несколько полезных продуктов, которые подойдут для перекусов на работе.
Обновлено в 05:50
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
На Украине задержали американца, сбежавшего во время экстрадиции
Служба безопасности Украины поймала гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, который сбежал из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль, задержаны три сотрудника, подозреваемых в помощи при организации побега, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:09
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 04:27
Футбол
«Милан» нацелился на форварда «Реала»
La Gazzetta dello Sport и Sky Sport Italia сообщают, что "Милан" хочет подписать нападающего "Реала" Мариано Диаса.
Обновлено в 04:08
Кино
Почему Де Ниро перестал сниматься в хорошем кино
Учитывая богатейшее наследие Де Ниро, актер еще много лет назад мог повторить путь не менее великого коллеги Джека Николсона, не пожелавшего растрачивать свой дар на проекты в лучшем случае среднего качества и ушедшего на покой с практически безупречным реноме, несмотря на обилие выгодных предложений.
Обновлено в 05:28
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Футбол
Экс-форвард «Баварии» едва не въехал прямой ногой в голову вратарю
На 62-й минуте встречи 31-летний нападающий в борьбе за верховой мяч едва не попал прямой ногой в лицо голкиперу соперника Ян Юнлингу.
Обновлено в 06:11
Общество
Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона
Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.
Обновлено вчера в 07:43
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09