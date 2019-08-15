Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номераLenta.ru вчера в 20:44
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Такую возможность по ГОСТу 2018 года, который так и не вступил в силу, получат владельцы японских машин и мотоциклисты.
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с чего всё началось
МВД разрешило водителям использовать новые регистрационные знаки Владельцы японских машин и мотоциклисты получили право использовать номера нового формата — более компактные и удобные для крепления. Это следует из разъяснений МВД России.Коммерсантъвчера в 18:22
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Двустрочные номера разрешат устанавливать владельцам японских и американских машин
Интерфаксвчера в 05:14
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