МВД разрешило водителям использовать новые регистрационные знаки Владельцы японских машин и мотоциклисты получили право использовать номера нового формата — более компактные и удобные для крепления. Это следует из разъяснений МВД России.

с чего всё началось

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Такую возможность по ГОСТу 2018 года, который так и не вступил в силу, получат владельцы японских машин и мотоциклисты.

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