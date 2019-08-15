Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номераLenta.ru 20:44
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Такую возможность по ГОСТу 2018 года, который так и не вступил в силу, получат владельцы японских машин и мотоциклисты.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 22:57, Ашберн
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 08:49
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено в 21:31
Происшествия
Москвичку задержали за заказ в Сети лекарства больному ребенку
В Москве возбуждено уголовное дело против матери, купившей за границей лекарство для больного эпилепсией ребенка.
Обновлено в 03:49
Здоровье
Заболевшая раком женщина назвала первый симптом своей болезни
Результаты биопсии свидетельствовали о том, что у Трейси Френч начал развиваться плоскоклеточный рак кожи.
Обновлено в 22:13
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Минобороны Японии утвердило план закупки F-35B у США
Министерство обороны Японии окончательно одобрило закупку у корпорации Lockheed Martin боевых самолетов короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.
Обновлено в 21:31
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Откровенность на грани: Повалий делала уколы, прерывающие беременность
Певица Таисия Повалий стала гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Обновлено в 04:19
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Общество
Тайфун «Кроса» частично обесточил девять поселений на Сахалине
Тайфун «Кроса» частично оставил без электричества девять населённых пунктов Сахалина, в которых живут более 7 тыс. человек.
Обновлено в 21:16
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Джулия Ванг высказалась о смене пола
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Худенькая Полина Гагарина опубликовала фото в купальнике
Полина Гагарина опубликовала фото в купальнике в своем Instagram-микроблоге. Увидев его поклонники забеспокоились об излишней худобе кумира.
Обновлено в 21:00
Общество
Режим ЧС ввели в еще двух районах Приморья из-за тайфуна «Кроса»
Режим ЧС по подтоплениям действует в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Октябрьском, Пограничном районах и в городских округах - Уссурийском и Лесозаводском.
Обновлено в 22:29
Футбол
Маркизио опубликовал загадочную запись в Twitter
Бывший футболист «Зенита» Клаудио Маркизио дал своим подписчикам в Twitter повод поиграть в догадки.
Обновлено в 15:20
Общество
Владельцев опасных собак могут штрафовать за выгулы без намордника
Документ запрещает выгуливать опасных собак без поводка и намордника. При этом наказания за данное нарушение пока нет.
Обновлено в 10:20
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски
Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.
Обновлено вчера в 05:56
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что размещение американский войск на территории страны будет иметь большое значение для сдерживания Россия.
Обновлено в 21:50
Общество
Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет
В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Барановская повторила знаменитую сцену из фильма «Титаник»
На ролике Барановская, как героиня знаменитого фильма «Титаник», стоит в носовой части яхты, раскинув руки, словно летит навстречу морю и солнцу.
Обновлено в 08:12
Политика
Трамп призвал Индию и Пакистан к диалогу по ситуации с Кашмиром
Отмечается, что американский президент подчеркнул важность урегулирования напряжённости между Индией и Пакистаном посредством диалога в том числе по ситуации в Джамму и Кашмир.
Обновлено в 19:18
Политика
Идею Трампа о покупке Гренландии сочли первоапрельской шуткой
В свою очередь бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен на своей странице в Twitter счел инициативу Трампа первоапрельской шуткой, озвученной «совсем не по сезону».
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Стало известно о работе С-400 на территории Сирии
Напомним, системы С-400 были развернуты на территории Сирии в ноябре 2015 года.
Обновлено в 07:12