Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номераLenta.ru 20:44

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Такую возможность по ГОСТу 2018 года, который так и не вступил в силу, получат владельцы японских машин и мотоциклисты.
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Россиянам разрешили использовать автознаки нового формата

РИА Новости22:12

«Ъ»: МВД позволило использовать компактные автономера

Газета.Ru20:01

В России появятся уменьшенные транспортные номера

Автоновости дня04:52

Двустрочные номера разрешат устанавливать владельцам японских и американских машин

Интерфакс05:14

МВД разъяснило ситуацию с выдачей автомобильных номеров нового образца

РБК05:01

Автономерам нашли место поудобнее

Коммерсантъ18:22

Введение нового стандарта автомобильных номеров перенесли на 2020 год

RT на русском04:37
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 22:57, Ашберн
Происшествия

Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле

Обновлено в 22:29
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 08:49
Общество

Суд огласил выводы повторной экспертизы по делу «Седьмой студии»

Обновлено в 03:57
Политика

В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено в 21:31
Происшествия

Москвичку задержали за заказ в Сети лекарства больному ребенку

В Москве возбуждено уголовное дело против матери, купившей за границей лекарство для больного эпилепсией ребенка.
Обновлено в 03:49
Здоровье

Заболевшая раком женщина назвала первый симптом своей болезни

Результаты биопсии свидетельствовали о том, что у Трейси Френч начал развиваться плоскоклеточный рак кожи.
Обновлено в 22:13
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Минобороны Японии утвердило план закупки F-35B у США

Министерство обороны Японии окончательно одобрило закупку у корпорации Lockheed Martin боевых самолетов короткого взлета и вертикальной посадки F-35B.
Обновлено в 21:31
Происшествия

Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес

Откровенность на грани: Повалий делала уколы, прерывающие беременность

Певица Таисия Повалий стала гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Обновлено в 04:19
Происшествия

Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Общество

Тайфун «Кроса» частично обесточил девять поселений на Сахалине

Тайфун «Кроса» частично оставил без электричества девять населённых пунктов Сахалина, в которых живут более 7 тыс. человек.
Обновлено в 21:16
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ

Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

Испытания нового оружия КНДР прошли в присутствии Ким Чен Ына

Обновлено в 18:52
Шоу-бизнес

Джулия Ванг высказалась о смене пола

Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Худенькая Полина Гагарина опубликовала фото в купальнике

Полина Гагарина опубликовала фото в купальнике в своем Instagram-микроблоге. Увидев его поклонники забеспокоились об излишней худобе кумира.
Обновлено в 21:00
Общество

Режим ЧС ввели в еще двух районах Приморья из-за тайфуна «Кроса»

Режим ЧС по подтоплениям действует в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Октябрьском, Пограничном районах и в городских округах - Уссурийском и Лесозаводском.
Обновлено в 22:29
Футбол

Маркизио опубликовал загадочную запись в Twitter

Бывший футболист «Зенита» Клаудио Маркизио дал своим подписчикам в Twitter повод поиграть в догадки.
Обновлено в 15:20
Общество

Владельцев опасных собак могут штрафовать за выгулы без намордника

Документ запрещает выгуливать опасных собак без поводка и намордника. При этом наказания за данное нарушение пока нет.
Обновлено в 10:20
Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Экономика

«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП

«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски

Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия

Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера

Обновлено в 09:06
Политика

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

Глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что размещение американский войск на территории страны будет иметь большое значение для сдерживания Россия.
Обновлено в 21:50
Общество

Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет

В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Барановская повторила знаменитую сцену из фильма «Титаник»

На ролике Барановская, как героиня знаменитого фильма «Титаник», стоит в носовой части яхты, раскинув руки, словно летит навстречу морю и солнцу.
Обновлено в 08:12
Политика

Трамп призвал Индию и Пакистан к диалогу по ситуации с Кашмиром

Отмечается, что американский президент подчеркнул важность урегулирования напряжённости между Индией и Пакистаном посредством диалога в том числе по ситуации в Джамму и Кашмир.
Обновлено в 19:18
Политика

Идею Трампа о покупке Гренландии сочли первоапрельской шуткой

В свою очередь бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен на своей странице в Twitter счел инициативу Трампа первоапрельской шуткой, озвученной «совсем не по сезону».
Обновлено в 05:57
Игры

Telling Lies, духовная наследница Her Story, выходит в Steam через неделю

Обновлено в 15:03
Армия и оружие

Стало известно о работе С-400 на территории Сирии

Напомним, системы С-400 были развернуты на территории Сирии в ноябре 2015 года.
Обновлено в 07:12
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