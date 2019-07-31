Экономика
Россиянам разрешили брать ипотечные каникулыРБК 19:39
В России с 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не могут обеспечивать платежи по кредиту. Президент России Владимир Путин подписал документ 1 мая.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 23:31, Ашберн
Общество
Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться
Обновлено в 21:22
Финансы
Спрос на гособлигации Белоруссии превысил предложение в четыре раза
Спрос со стороны физлиц на облигации Белоруссии в Газпромбанке оценили в 1,5 млрд руб. Газпромбанк вместе Совкомбанком, "Открытием" и Евразийским банком развития являются организаторами размещения.
Обновлено в 13:48
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
Судя по снимку, экспериментальный автомобиль представлял собой стандартную «шестерку» с другой облицовкой фар, массивной радиаторной решеткой, иными капотом и бампером, заимствованными от экспортной версии модели.
Обновлено вчера в 21:30
Космос
Футуристический город в пустыне планирует создать наследный принц Саудовской Аравии
Наследный принц Мухаммед, как сообщается, проявил особый интерес к предложению о серебряном пляже, где песок будет светиться, как циферблат часов.
Обновлено 28 июля в 12:05
Финансы
Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума
Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено в 20:52
Экономика
S7 раскрыла экономический эффект от блокчейна
Продажи идут через подключившихся к системе расчетов блокчейн новых агентов, ранее не работавших с S7, а также тех, кто раньше уже работал с авиаперевозчиком через посредника и теперь подключился к блокчейн-расчетам напрямую, поясняет замдиректора S7 по информационным технологиям Павел Воронин.
Обновлено в 13:55
Баскетбол
«Филадельфия» подписала контракт с разыгрывающим Берком
Разыгрывающий Трей Берк стал игроком «Филадельфии», сообщает официальный сайт клуба. Условия сделки не разглашаются.
Обновлено в 16:42
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 18:22
Авто
«Автостат» назвал популярные машины с пробегом в России по итогам июня
Аналитическое агентство «Автостат» провело исследования, в результате которого выяснилось, что за июнь текущего года на отечественном рынке было продано 457,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом.
Обновлено в 08:18
Политика
Американский суд закрыл дело по иску демократов к России
Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено в 18:40
Политика
Военный парад в Киеве заменили на шествие Зеленского
Вместо военного парада в День независимости в Киеве состоится «шествие достоинства», с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщил во вторник глава офиса президента Андрей Богдан.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
В Киеве призвали создать ракеты для удара по Москве
Киеву нужно создать ракеты, которые смогут поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:45
Политика
Трамп пообещал изучить информацию о заболевании Навального
Президент США Дональд Трамп сказал, что изучит информацию о проблемах со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован с острой аллергической реакции.
Обновлено в 14:59
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Футбол
Егоров рассказал о пенальти в матче «Тамбова» против «Спартака»
Глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал судейские решения в матче третьего тура чемпионата России «Тамбов» — «Спартак».
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Экс-депутат Рады рассказал о массовом «бегстве» солдат из ВСУ
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ.
Обновлено в 21:00
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Общество
В Белогорск ночью пришла большая вода
Обновлено в 20:17
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору
Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции.
Обновлено в 09:12
Экология
В Байкальске и Слюдянском районе ликвидируют последствия подтопления
Работы по ликвидации последствий подтопления проводятся Байкальске и Слюдянском районе.
Обновлено в 20:26
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Экономика
Регионы получат семь миллиардов рублей на борьбу с бедностью
Вошедшим в пилотный проект по борьбе с бедностью регионам в 2020 году будет выделено семь миллиардов рублей.
Обновлено в 10:08
Политика
Трамп рассказал, как идут торговые переговоры с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем идут хорошо.
Обновлено в 10:13
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал предложение ЦСКА по Чалову
Английский "Кристал Пэлас" заинтересован в нападающем московского ЦСКА Фёдоре Чалове, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 13:03
Общество
Умерла художница Варвара Родченко
Обновлено в 15:53
Авто
Форд 70 лет верой и правдой служит 87-летнему водителю
Обновлено в 17:45