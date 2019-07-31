Экономика

Россиянам разрешили брать ипотечные каникулыРБК 19:39

В России с 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не могут обеспечивать платежи по кредиту. Президент России Владимир Путин подписал документ 1 мая.
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Россияне смогут брать «ипотечные каникулы»

URA.Ru21:33

Россиянам разрешили брать ипотечные каникулы

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Комсомольская правдавчера в 07:35

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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
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