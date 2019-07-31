Экономика
Россиянам разрешили брать ипотечные каникулыРБК 19:39
В России с 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не могут обеспечивать платежи по кредиту. Президент России Владимир Путин подписал документ 1 мая.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Футбол
Экс-тренер «Реала»: «Бэйл за шесть лет в Мадриде не выучил испанский язык. Это оскорбление»
Ты в Испании уже шесть или семь лет, но до сих пор не выучил язык. Это оскорбление людей, с которыми работаешь.
Обновлено в 22:21
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Общество
Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров
Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если в район ЧП придет антициклон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
Обновлено в 22:43
Общество
Минсельхоз оценил количество погибших в России пчёл
Минсельхоз России заявил о том, что на территории страны погибло 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от общего количества.
Обновлено в 11:38
Политика
Порошенко заявил, что не будет прятаться назло Путину
Во время интервью, журналистами поднялся вопрос о политическом преследовании, на который Порошенко ответил, что ему «нечего скрывать».
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Бурятии эвакуировали с горной реки туристов с одним погибшим
Об эвакуации в районе слияния рек Урик и Даялык Окинского района туристы попросили спасателей 29 июля.
Обновлено в 19:13
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Футбол
Шюррле определился с номером в «Спартаке»
Обновлено в 18:19
Футбол
Футболист Луис Адриано ушел из «Спартака»
Форвард московского «Спартака» Луис Адриано перешел в бразильский «Палмейрас».
Обновлено в 16:04
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 18:22
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Кино
Создатель «Малыша на драйве» подготовил сценарий сиквела
Обновлено в 12:19
Хоккей
«Автомобилист» обыграл чешских «Пиратов» в товарищеском матче
Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" в первом товарищеском матче межсезонья обыграли чешский клуб "Пираты" (Хомутов).
Обновлено в 14:20
Общество
В Белогорск ночью пришла большая вода
По мнению специалистов столь значительный подъем воды в Томи обусловлен еще и тем, что ее «подперла» Зея, куда она впадает и которая тоже поднялась.
Обновлено в 20:17
Армия и оружие
В Киеве призвали создать ракеты для удара по Москве
Киеву нужно создать ракеты, которые смогут поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Во Владивостоке загорелся монастырь
Обновлено в 20:55
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество
В Приамурье количество подтопленных населенных пунктов выросло до 30
По состоянию на 00:00 31 июля, в Амурской области подтоплено 30 населенных пунктов. За сутки их количество увеличилось на три.
Обновлено в 22:03
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Политика
Киевский эксперт сомневается в возвращении Порошенко на Украину
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший пределы страны, может не вернуться обратно.
Обновлено в 22:35
Происшествия
В Китае более 40 человек пострадали в аквапарке
Инцидент произошел еще в понедельник 29 июля в 14.40 по местному времени (09.40 мск), когда в бассейне местного аквапарка прошла слишком высокая для таких развлекательных мест искусственная волна.
Обновлено в 21:35
Экономика
Минсельхоз спрогнозировал повышение урожая тепличных овощей
Министерство сельского хозяйства спрогнозировало повышение урожая тепличных овощей на 38,5% в 2019 году.
Обновлено в 21:29
Футбол
Самба Соу сменит «Динамо» на «Ноттингем Форест»
Обновлено в 15:25
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский планирует приватизировать госкомпании, сократить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли.
Обновлено в 16:53
Футбол
Моуринью может стать новым тренером Черышева
Португальский специалист Жозе Моуринью является кандидатом на пост главного тренера «Валенсии», сообщает El Confidencial.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
Обновлено в 12:52