Экономика

Россиянам разрешили брать ипотечные каникулыРБК 19:39

В России с 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не могут обеспечивать платежи по кредиту. Президент России Владимир Путин подписал документ 1 мая.
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Россияне смогут брать «ипотечные каникулы»

URA.Ru21:33

Кому положены «ипотечные каникулы»?

Комсомольская правдавчера в 07:35

Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу

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Россиянам разрешили брать ипотечные каникулы

РБК19:39

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ИА СИА-Прессвчера в 03:56
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