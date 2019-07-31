Экономика
Россиянам разрешили брать ипотечные каникулыРБК 19:39
В России с 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не могут обеспечивать платежи по кредиту. Президент России Владимир Путин подписал документ 1 мая.
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Происшествия
В Тюмени два человека погибли при взрыве газа в жилом доме
Взрыв газа произошел утром в среду в поселке Боровский Тюменской области, в результате инцидента погибли мужчина и ребенок, сообщил РИА Новости представитель МЧС.
Обновлено в 23:01
Авто
Новый Opel Corsa может стать самым экономичным в сегменте
В результате Corsa 2020 станет значительно экономичнее, что благотворно скажется на вредных выбросах.
Обновлено в 07:02
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Политика
На Украине арестовали российский танкер
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:47
Политика
Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве
Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Происшествия
86-летнего фермера арестовали за убийство жены 37-летней давности
В Великобритании арестовали 86-летнего фермера за убийство жены 37 лет назад, сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 19:08
Общество
Гороскоп 31 июля: У Львов важная встреча, а Рыбам дадут дельный совет
Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, усилится творческий потенциал и интуиция.
Обновлено в 12:05
Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинил в плагиате саратовский бард
Обновлено в 21:38
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утверждающее перечень собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 03:46
Футбол
Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно
Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
Обновлено в 13:58
Общество
Белогорск ночью затопило: уровень воды будет выше, чем в 2013 году
Уровень в Томи на утро 31 июля составил 425 сантиметров, и вода продолжает прибывать. В 2013-м максимум составил 430 сантиметров.
Обновлено в 22:34
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Политика
Останки эсэсовцев из «Галичины» торжественно перезахоронили на Украине
Останки 29 солдат из 14-й дивизии СС "Галичина" перезахоронили в городе Золочев Львовской области Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Малком дал согласие на переход в «Зенит»
Игрок «Барселоны» Малком дал своё согласие на переход в питерский «Зенит».
Обновлено в 13:55
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
Обновлено в 06:05
Общество
В Тулуне начал снижаться уровень воды в реке Ия
Уровень воды прекратил повышаться, достигнув отметки 11,25 метра, при критической отметке в семь метров.
Обновлено в 22:45
Общество
Названы самые частые поисковые запросы россиян о вселенной Гарри Поттера
Одним из наиболее частых запросов российских зрителей фильмов о вселенной Гарри Поттера стало место жительства главного героя, также интерес у них вызывает тот факт, что противник "мальчика, который выжил", злодей Волан-де-Морт, не спрятал крестраж на территории РФ, об этом свидетельствуют данные аналитики проекта "Кино Mail.ru".
Обновлено в 20:54
Политика
Арсен Аваков обвинил Петра Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 04:59
Общество
Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров
Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если в район ЧП придет антициклон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
Обновлено в 22:43
Армия и оружие
Американский генерал Хайтен отверг обвинения в домогательствах
Американский генерал Джон Хайтен категорически отверг обвинения в сексуальных домогательствах, с которыми недавно выступила в его адрес полковник Кэтрин Сплетстосер.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем тыла ВС РФ
Обновлено в 19:00
Политика
Bloomberg констатировал поражение США в «битве за Арктику»
Обновлено в 13:40
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Происшествия
В Бурятии эвакуировали с горной реки туристов с одним погибшим
Об эвакуации в районе слияния рек Урик и Даялык Окинского района туристы попросили спасателей 29 июля.
Обновлено в 19:13
Политика
Американский суд закрыл дело по иску демократов к России
Суд южного округа Нью-Йорка закрыл дело по иску Национального комитета Демократической партии, обвинившего предвыборный штаб президента Дональда Трампа, WikiLeaks и Россию в сговоре с целью повлиять на выборы 2016 года.
Обновлено в 18:40