Экономика
BFM.ruРоссиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Минэкономразвития подготовило изменения в законодательство, которые могут облегчить жизнь закредитованных россиян. Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Читать в источнике
Оценить334
с чего всё началось
Изменения в законодательство, подготовленные Минэкономики, обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. По сути, речь идет о списании кредита — долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера.Коммерсантъвчера в 19:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:44, Вашингтон
Шоу-бизнес
51-летняя Оксана Фандера перестала красить волосы
Накануне 52-летнего дня рождения актриса не стала выбирать в салоне модный окрас, а впервые показала седые корни.
Телепрограмма 13:07
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне» в Сочи
Филипп Киркоров оказался в неприятной ситуации во время выступлении в Сочи.
OAnews 10:11
Политика
Минфин США внес в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya
США внесли в санкционные списки иранский нефтяной танкер Adrian Darya (Grace 1), ранее покинувший Гибралтар.
Российская газета 19:38
Наука
Создана новая вакцина против ВИЧ
Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru 05:40
Путешествия
Россию чаще всех посещают туристы из Китая
Чаще всех Россию посещают туристы из Китая. Об этом свидетельствуют данные за первое полугодие 2019 года.
РЕН ТВ 20:49
Политика
Борис Джонсон мечтал в детстве стать рок-звездой
Нынешний глава правительства Великобритании Борис Джонсон рассказал, что в детстве выбирал между тем, чтобы стать рок-звездой или владеть сетью супермаркетов.
Комсомольская правда 19:59
Технологии
В Японии остановили работу знаменитого суперкомпьютера «К»
РИА Новости 08:23
Футбол
Матчи чемпионата Испании начнутся с минуты молчания
Королевская федерация футбола Испании призывает начать все официальные матчи ближайшего тура в каждом из дивизионов страны с минуты молчания.
Евро-футбол.ру 07:28
Экономика
ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»
ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.
Ведомости 10:18
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Политика
Владимир Путин дважды купил мороженое у одной продавщицы
В этом году президент РФ, кстати, угостил мороженым своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.
Чистовик 28 августа в 13:00
Экономика
Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора
В 2018 году импорт мусора составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, о чем свидетельствуют данные таможенной статистики.
Известия 06:07
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru вчера в 22:03
Наука
Математическая модель описала ужарку мяса
Индикатор 15:22
Общество
Сервис YouTube выплатит штраф до $200 млн за сбор информации о детях
Федеральная комиссия по торговле (ФКТ) США одобрила соглашение с YouTube, которое предполагает выплату штрафа в размере от $150 до $200 млн.
Известия 20:29
Технологии
Газпром нефть расширила линейку высокотехнологичных судовых масел
Оператор бизнеса масел Газпром нефти – Газпромнефть – смазочные материалы – вывел на рынок новое судовое масло для двигателей, работающих на ультранизкосернистом топливе с содержанием серы не более 0,1%.
Neftegaz.ru 10:10
Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии
Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
RT на русском 11:23
Музыка
Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
Космос
Китай успешно запустил два спутника с помощью «Куайчжоу-1А»
Китай с помощью ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" (KZ-1A) успешно вывел на орбиту два космических спутника.
РЕН ТВ 21:40
Шоу-бизнес
В детстве Екатерине Шпице диагностировали неизлечимый недуг
Последнее было вызвано неизлечимым недугом – атопическим дерматитом.
Bimru.ru 07:28
Авто
Рендерные изображения купе LADA Vesta появились в Сети
Необходимость появления кузова купе на базе «Весты» особенно остро встала после того, как в семействе появился спорт-седан Vesta Sport со 145-сильным двигателем.
Автоновости дня 07:39
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала о причинах разрыва с Фадеевым
"16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру", - отметила она.
Газета.Ru 15:20
Общество
Собянин поддержал предложение театральных деятелей о поддержке театров
Московские театры получат дополнительную финансовую поддержку.
Российская газета 11:04
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ 18:09
Авто
Транспортный налог в стране начнут рассчитывать по-другому
Рассчитается этот показатель исходя из срока пользования транспортным средством, его мощности и налоговой ставки.
Daily-Motor.Ru 10:12