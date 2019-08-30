Изменения в законодательство, подготовленные Минэкономики, обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. По сути, речь идет о списании кредита — долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера.

с чего всё началось

Минэкономразвития подготовило изменения в законодательство, которые могут облегчить жизнь закредитованных россиян. Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

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