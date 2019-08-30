Экономика
BFM.ruРоссиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Минэкономразвития подготовило изменения в законодательство, которые могут облегчить жизнь закредитованных россиян. Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Изменения в законодательство, подготовленные Минэкономики, обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. По сути, речь идет о списании кредита — долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера.Коммерсантъвчера в 19:23
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