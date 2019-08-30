Изменения в законодательство, подготовленные Минэкономики, обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. По сути, речь идет о списании кредита — долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера.

с чего всё началось

Минэкономразвития подготовило изменения в законодательство, которые могут облегчить жизнь закредитованных россиян. Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Общество Сегодня в Тобольске отмечают праздник Флора и Лавра - святых покровителей лошадей В последний день лета на Руси традиционно отмечали праздник Флора и Лавра — покровителей лошадей.

Экономика IPChain, ФИС и Финансовый университет займутся оценкой интеллектуальной собственности Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС) и Финансовый университет при правительстве РФ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут совместно разрабатывать методики оценки интеллектуальной собственности в цифровом пространстве, сообщил корреспонденту ТАСС в пятницу президент ФИС Сергей Матвеев.

Авто Счётная палата предложила пересмотреть начисление транспортного налога Счетная палата предложила пересмотреть нынешний механизм начисления транспортного налога.

Космос Появилось видео с роботом Федором на МКС Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).

Политика Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины Вадима Пристайко за полгода решить кризис в Донбассе.

Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Политика Зеленский решил переподчинить себе Нацгвардию В предложенном Зеленским законопроекте Национальная гвардия Украины (НГУ) выведена из состава МВД.

Политика Китайский посол призвал США не вмешиваться в отношения КНР и Украины "США не должны нагло вмешиваться во внешние отношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и Китаем", — отметил Ду Вэй.

Происшествия Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге В Санкт-Петербурге подростки напали на продавцов магазина за то, что им не продали алкоголь. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает РЕН ТВ.

Футбол Определилось расписание матчей «Краснодара» в Лиге Европы Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы.

Политика «К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».

Политика Россия и Украина перенесли обмен заключенными Ожидаемый в пятницу, 30 августа, обмен заключенными между Россией и Украиной не состоится.

Происшествия В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-2 В больнице в Якутии остаются четверо пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе, сообщает министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Армия и оружие Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке вводят режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.

Политика Владимир Путин назвал «нормальное» число детей в семье По словам чиновника, положение усугубляется тем, что во многих семьях воспитывается «огромное количество детей».

Политика Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.

Происшествия 50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку.

Гаджеты Прокуратура США заподозрила Huawei в краже технологий Прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei.

Политика Макрон и Зеленский обсудили саммит G7 и ситуацию в Донбассе В ходе разговора лидеры обсудили ситуацию в Донбассе и прошедший в Биаррице саммит G7.

Авто Рендерные изображения купе LADA Vesta появились в Сети Необходимость появления кузова купе на базе «Весты» особенно остро встала после того, как в семействе появился спорт-седан Vesta Sport со 145-сильным двигателем.

Энергетика Минск разработал альтернативы импорту российской нефти Белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о проработке альтернативных схем импорта нефти, поставщиком которой пока является Россия, сообщает "БелТА".

Происшествия На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.