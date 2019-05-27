Дмитрий Медведев предложил россиянам сдавать бутылкиVologda-poisk.ru 26 мая в 21:55

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Не исключено, что, как и в советские времена, за возврат бутылок людям будут платить деньги. Приблизительная стоимость одной стеклянной единицы - 5 - 7 рублей. Появится ли у россиян обязанность сдавать бутылки - станет известно в самое ближайшее время.

Армия и оружие Береговой комплекс «Утес» в Крыму могут вооружить новыми ракетами Реутовское "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") провело работы по восстановлению подземного берегового ракетного комплекса "Утес" в Крыму, рассматривается возможность перевооружения его на новые ракеты.

Экономика ВТБ решил продать свою африканскую «дочку» ВТБ ведет переговоры о продаже своего африканского бизнеса — Banco VTB Africa.

Гаджеты Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.

Политика На Украине признали бесполезность европейских санкций против России Европейские санкции против России абсолютно номинальны и никак не действуют на экономику России.

Игры NVIDIA бесплатно раздаст перевыпуск Quake II с современной графикой NVIDIA объявила о выпуске ремейка классической игры Quake II RTX с современной графикой.

Происшествия В одесской колонии вспыхнул бунт заключенных В Южной исправительной колонии общего режима №51 города Одесса на юге Украины произошло восстание заключенных.

Хоккей НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.

Шоу-бизнес Каменских сделала интимное признание Сделала очень личное признание об их отношениях и Настя Каменских.

Здоровье В России изменились правила обязательного медстрахования В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Экономика РБК: Utair предложила кредиторам план спасения компании от банкротства Вторую половину семилетнего синдицированного кредита и кредит перед Сбербанком на 17,4 млрд руб. авиакомпания предлагает продлить на 10–15 лет под ставку около 8% годовых, добавил собеседник РБК.

Политика Президент Сербии признал потерю Косово Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.

Экономика Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.

Общество Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.

Транспорт В России придумали, как контролировать таксистов Накануне в Госдуме предложили оснащать автомобили такси ГЛОНАСС, которая поможет контролировать режим отдыха и труда.

Политика Титов попросил Путина дать бизнес-омбудсменам адвокатские полномочия Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что бизнес-омбудсменам следует дать адвокатские полномочия в уголовном процессе, сообщает пресс-служба господина Титова.

Общество День защиты детей отметят в 19 парках Москвы Мероприятия, посвященные празднованию Международного дня защиты детей, пройдут 1 июня в 19 столичных парках.

Происшествия Самолет из Петербурга не смог вылететь в Анталью из-за проблем с шасси Самолет авиакомпании Azur Air не смог во вторник утром вылететь из петербургского аэропорта Пулково в Анталью из-за проблем с шасси, рейс задержали более чем на 5 часов, сообщил ТАСС источник в авиационных службах Северо-Западного федерального округа.

Политика В Киеве решили добиваться международного статуса Керченского пролива Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что страна намерена добиваться международного статуса Керченского пролива.

Транспорт Кольцово возобновляет авиарейсы из Екатеринбурга в Воронеж Екатеринбург и Воронеж вновь свяжут прямым авиарейсом. В последний раз регулярное сообщение между двумя городами происходило в 2017 году.

Происшествия В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.

Шоу-бизнес 17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.

Происшествия Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.

Общество В Японии из-за жары погибли 4 человека По данным пожарной охраны Японии с 20 по 26 мая в стране от жары погибли 4 человека, свыше 2 тысяч были госпитализированы.