Экономика
Дмитрий Медведев предложил россиянам сдавать бутылкиVologda-poisk.ru 26 мая в 21:55
Не исключено, что, как и в советские времена, за возврат бутылок людям будут платить деньги. Приблизительная стоимость одной стеклянной единицы - 5 - 7 рублей. Появится ли у россиян обязанность сдавать бутылки - станет известно в самое ближайшее время.
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с чего всё началось
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин. Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары. Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Дмитрий Медведев.Известия26 мая в 17:02
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