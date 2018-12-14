Экономика
Импортеры спиртных напитков заявили, что проблемы с переходом на акцизные марки нового образца могут привести к дефициту зарубежного алкоголя в начале 2019 года. Об этом 14 декабря сообщил «Коммерсантъ».
Lenta.ru05:45
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с чего всё началось
Импортеры алкоголя столкнулись с недостатком акцизных марок, а следовательно, и с невозможностью ввезти необходимое количество спиртного в Россию. Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель Союза импортеров алкогольной продукции (СИАП) Валерий Филатов.Ведомостивчера в 14:28
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Импортеры алкогольной продукции в России заявили о возникновении её дефицита
Московский Комсомолец06:09
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