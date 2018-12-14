Импортеры алкоголя столкнулись с недостатком акцизных марок, а следовательно, и с невозможностью ввезти необходимое количество спиртного в Россию. Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель Союза импортеров алкогольной продукции (СИАП) Валерий Филатов.

с чего всё началось

Импортеры спиртных напитков заявили, что проблемы с переходом на акцизные марки нового образца могут привести к дефициту зарубежного алкоголя в начале 2019 года. Об этом 14 декабря сообщил «Коммерсантъ».

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