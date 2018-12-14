Экономика

Россиянам пригрозили дефицитом импортного алкоголя
Lenta.ru
вчера в 05:45

Импортеры спиртных напитков заявили, что проблемы с переходом на акцизные марки нового образца могут привести к дефициту зарубежного алкоголя в начале 2019 года. Об этом 14 декабря сообщил «Коммерсантъ».
Lenta.ruвчера в 05:45
с чего всё началось

У импортеров возникли проблемы со ввозом алкоголя перед Новым годом

Сроки ввода новых марок несколько раз переносились, но пока Центральная акцизная таможня так и не начала принимать заявления от импортеров на новые марки, утверждает он. А прием заявлений на марки старого образца, по его данным, прекращен с октября.
Ведомости14 декабря в 14:28

Подробнее о событии

Проблемы с переходом на акцизные марки нового образца уже в 2019 могут привести к дефициту иностранного алкоголя

Эхо Москвывчера в 13:03

Эксперты рассказали, ждать ли россиянам «трезвого Нового года»

Вечерняя Москвавчера в 10:35

Россиянам пригрозили дефицитом импортного алкоголя

Lenta.ruвчера в 05:45

«Ведомости»: импортеры предупредили о возможном дефиците на российском алкогольном рынке

ТАСС14 декабря в 17:04

Новый год жители страны отметят только с отечественным алкоголем

URA.Ru14 декабря в 16:08

Алкоголю не хватает марок

Коммерсантъ14 декабря в 14:50

У импортеров возникли проблемы со ввозом алкоголя перед Новым годом

Ведомости14 декабря в 14:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Экономика

Японская газета рассказала о возрождении рыбной ловли в России

Обновлено в 01:20
Энергетика

США к концу 2020 года могут обогнать Россию по экспорту нефти

США могут нарастить объемы поставок нефти за рубеж выше отметки 5 млн баррелей в сутки (б/с) уже к сентябрю 2020 года, тогда как российский экспорт сохранится на этом уровне.
Обновлено в 03:02
Недвижимость

Банкротства застройщиков снизили популярность новостроек

Банкротства застройщиков снизили популярность новостроек Одним из трендов нынешнего года стал рост стоимости вторичного жилья.
Обновлено в 02:01
Экономика

Силуанов предложил установить мораторий на проверки самозанятых

Вице-премьер Российской Федерации — министр финансов Антон Силуанов предложил ввести мораторий на проведение проверок деятельности самозанятых граждан контролирующими органами, чтобы способствовать их легализации.
Обновлено вчера в 07:29
Экономика

Facebook грозит миллиардный штраф из-за утечек данных пользователей

Facebook может получить миллиардный штраф из-за нарушения конфиденциальности данных пользователей, передает CNN.
Обновлено вчера в 04:36
Экономика

После инцидента с «Жемчужной рекой» Хайнань намерена усилить контроль

Власти провинции Хайнань после резонансного инцидента с застрявшими на острове российскими туристами намерены строже контролировать доступ на свой туристический рынок и способствовать созданию российско-китайского механизма по обмену информацией о недобросовестных туристических компаниях, заявили РИА Новости в управлении по туризму, культуре, спорту и телерадиовещанию провинции Хайнань.
Обновлено в 05:06
Энергетика

Правительство Мексики представило свой план спасения нефтяной отрасли

Правительство Мексики во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором в субботу представило свой план спасения нефтяной отрасли и восстановления уровня производства компании Pemex.
Обновлено вчера в 19:55
Экономика

Bloomberg: темпы роста госдолга США могут стать рекордными с 2012 года

Темпы роста государственного долга США в текущем году могут стать самыми высокими с 2012 года.
Обновлено вчера в 07:49
Политика

Сколько потеряет Европа, если откажется от «Северного потока — 2»

Палата представителей США приняла резолюцию о противодействии строительству "Северного потока — 2", следом аналогичный документ одобрил Европарламент.
Обновлено вчера в 00:00
Экономика

Явлинский заявил о грядущих 20 годах стагнации российской экономики

Длительная стагнация российской экономики создает десять угроз для благосостояния страны, считает лидер федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский.
Обновлено вчера в 04:17
Финансы

Госбюджет Японии на 2019 год станет рекордным

Правительство Японии намерено принять рекордный в истории страны бюджет на следующий финансовый год, сообщило 15 декабря японское общественное телевидение NHK.
Обновлено 14 декабря в 23:47
Экономика

Медведев подписал постановление о создании ТОР в Дагестане

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Дагестане территории опережающего развития (ТОР), постановление опубликовано на сайте кабмина в субботу, 15 декабря.
Обновлено 14 декабря в 23:46
Экономика

Опубликован закон о бюджете Украины на 2019 год

В официальном издании Верховной рады "Голос Украины" опубликован закон № 2629-VIII, который устанавливает бюджет страны на 2019 год.
Обновлено вчера в 02:58
Экономика

«Газпром» намерен создать мощности для заправки судов сжиженным газом

ПАО "Газпром" в течение ближайших двух лет планирует создать мощности для заправки судов сжиженным природным газом (СПГ).
Обновлено 14 декабря в 07:45
Экономика

Блокчейн активы в Венесуэле - кто составляет конкуренцию El Petro?

Одними из ключевых элементов плана оздоровления экономики стали деноминация национальной валюты и создание Блокчейн актива Petro.
Обновлено в 03:39
Главное