Сроки ввода новых марок несколько раз переносились, но пока Центральная акцизная таможня так и не начала принимать заявления от импортеров на новые марки, утверждает он. А прием заявлений на марки старого образца, по его данным, прекращен с октября.

с чего всё началось

Импортеры спиртных напитков заявили, что проблемы с переходом на акцизные марки нового образца могут привести к дефициту зарубежного алкоголя в начале 2019 года. Об этом 14 декабря сообщил «Коммерсантъ».

Экономика Экономика Японская газета рассказала о возрождении рыбной ловли в России

Энергетика Энергетика США к концу 2020 года могут обогнать Россию по экспорту нефти США могут нарастить объемы поставок нефти за рубеж выше отметки 5 млн баррелей в сутки (б/с) уже к сентябрю 2020 года, тогда как российский экспорт сохранится на этом уровне.

Недвижимость Недвижимость Банкротства застройщиков снизили популярность новостроек Банкротства застройщиков снизили популярность новостроек Одним из трендов нынешнего года стал рост стоимости вторичного жилья.

Экономика Экономика Силуанов предложил установить мораторий на проверки самозанятых Вице-премьер Российской Федерации — министр финансов Антон Силуанов предложил ввести мораторий на проведение проверок деятельности самозанятых граждан контролирующими органами, чтобы способствовать их легализации.

Экономика Экономика Facebook грозит миллиардный штраф из-за утечек данных пользователей Facebook может получить миллиардный штраф из-за нарушения конфиденциальности данных пользователей, передает CNN.

Экономика Экономика После инцидента с «Жемчужной рекой» Хайнань намерена усилить контроль Власти провинции Хайнань после резонансного инцидента с застрявшими на острове российскими туристами намерены строже контролировать доступ на свой туристический рынок и способствовать созданию российско-китайского механизма по обмену информацией о недобросовестных туристических компаниях, заявили РИА Новости в управлении по туризму, культуре, спорту и телерадиовещанию провинции Хайнань.

Энергетика Энергетика Правительство Мексики представило свой план спасения нефтяной отрасли Правительство Мексики во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором в субботу представило свой план спасения нефтяной отрасли и восстановления уровня производства компании Pemex.

Экономика Экономика Bloomberg: темпы роста госдолга США могут стать рекордными с 2012 года Темпы роста государственного долга США в текущем году могут стать самыми высокими с 2012 года.

Политика Политика Сколько потеряет Европа, если откажется от «Северного потока — 2» Палата представителей США приняла резолюцию о противодействии строительству "Северного потока — 2", следом аналогичный документ одобрил Европарламент.

Экономика Экономика Явлинский заявил о грядущих 20 годах стагнации российской экономики Длительная стагнация российской экономики создает десять угроз для благосостояния страны, считает лидер федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

Финансы Финансы Госбюджет Японии на 2019 год станет рекордным Правительство Японии намерено принять рекордный в истории страны бюджет на следующий финансовый год, сообщило 15 декабря японское общественное телевидение NHK.

Экономика Экономика Медведев подписал постановление о создании ТОР в Дагестане Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Дагестане территории опережающего развития (ТОР), постановление опубликовано на сайте кабмина в субботу, 15 декабря.

Экономика Экономика Опубликован закон о бюджете Украины на 2019 год В официальном издании Верховной рады "Голос Украины" опубликован закон № 2629-VIII, который устанавливает бюджет страны на 2019 год.

Экономика Экономика «Газпром» намерен создать мощности для заправки судов сжиженным газом ПАО "Газпром" в течение ближайших двух лет планирует создать мощности для заправки судов сжиженным природным газом (СПГ).