Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублейИзвестия вчера в 20:20

В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей. Стоимость холодного супа за год выросла на 9%, рассчитали «Известия».

Происшествия Силовики во второй раз за месяц пришли с обысками в мэрию Якутска Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Якутска, сообщают местные издания News.Ykt.Ru и ЯСИА со ссылкой на источники.

Политика Во Франции осудили «антироссийскую и пронатовскую истерию» Глава левой партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что в Европарламент следует выбрать депутатов, которые «не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии», передаёт Le Figaro.

Футбол Ракитич объяснил поездку в Севилью после разгрома от «Ливерпуля» Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал поездку в Севилью после игры с "Ливерпулем".

Шоу-бизнес СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.

Политика Госсекретарь США все же встретится с Путиным и Лавровым Государственный секретарь США Майк Помпео отправился в Россию, чтобы провести переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Общество Большинство россиян хотят работать, не нуждаясь в деньгах Большинство жителей России хотели бы продолжать работать даже при условии отсутствия потребности в деньгах.

Экономика Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое «Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.

Происшествия Число жертв циклона «Фани» в Индии возросло до 64 человек Число жертв мощного циклона "Фани", обрушившегося в начале текущего месяца на восточный индийский штат Орисса, возросло до 64 человек, сообщает в понедельник телеканал NDTV.

Политика Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера Министр энергетики, промышленности и минресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех сообщил, что два из четырёх судов, ставших объектом диверсии рядом с территориальными водами ОАЭ утром 12 мая, — саудовские нефтяные танкеры.

Здоровье Эндокринологи назвали ранние симптомы сахарного диабета Врачи назвали первые симптомы сахарного диабета, которые люди чаще всего игнорируют.

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Здоровье Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.

Здоровье Жители Владимира сообщают о появлении ядовитых змей Участница городского сообщества рассказала о множестве опасных рептилий возле города. Змей обнаружили возле северной объездной дороги.

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.

Общество В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

Гаджеты Xiaomi снизила цены на флагманы Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE Речь идет о флагмане Mi 9 SE 2, стоимость которого теперь сравнялась с Mi 8. Разница в цене гаджетов составляет всего восемь долларов, в связи с чем покупатель может выбрать сразу между двумя устройствами.

Общество Гидрометцентр предупреждает о резком понижении температуры К концу рабочей недели в центральных областях России ожидается понижение температуры. И она окажется даже ниже климатической нормы.

Политика Аксёнов оценил возможность изменения отношения Киева к Крыму Глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью газете «Известия» оценил вероятность изменения отношения Украины к полуострову после прихода к власти в этой стране Владимира Зеленского.

Экономика Повседневные расходы россиян в апреле уменьшились на 8% Россияне в апреле 2019 года традиционно сократили свои повседневные траты — по сравнению с мартом текущего года они уменьшились на 7,7%, говорится в исследовании холдинга "Ромир".

Общество Сквер у театра Драмы в Екатеринбурге обнесли забором Ночью 13 мая вокруг сквера у театра Драмы установили ограждение.

Армия и оружие Эксперт рассказал, как С-300 могли оказаться на американском полигоне "Известно, что в рамках секретной программы сотрудничества между Минобороны Украины и США при президенте Порошенко украинская сторона предоставила доступ американским военным к образцам советской военной техники, в числе которых есть С-300" — отметил Коротченко.

Экономика Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей С 15 по 19 мая прошлого года через банкоматы банка "Москва-сити" на Киевском, Ярославском, Казанском, Ленинградском и Павелецком вокзалах мошенники похитили 9 млн руб. Секрет оказался прост.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова побрилась налысо 12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.