Экономика

Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублейИзвестия 20:20

В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей. Стоимость холодного супа за год выросла на 9%, рассчитали «Известия».
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Продукты для окрошки подорожали на 10%

РЕН ТВ23:07

Цена на окрошку обогнала обещанный уровень инфляции - эксперты

IrkutskMedia17:50

Цена окрошки выросла в России

News.ru21:03

Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей

Известия20:20

Стоимость окрошки выросла на 9%

Петербургский дневник22:18

Затраты россиян на окрошку достигнут 420 рублей

Life.ru22:49

Наша Кухня. Майские окрошки

Царьград05:10
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Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Мошенники наживаются на имени мамы Децла

Ирина Толмацкая рассказала, что на ее имени мошенники хотят заработать денег.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено в 23:03
Происшествия

Полковника ФСБ обвинили в получении взяток при строительстве домов в Сочи

Как пишет "Коммерсант", Анатолий Наумов, который был заместителем начальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ, попал под следствие.
Обновлено в 23:10
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Общество

Креатив и конструктив: как в центре Барнаула строят высотку

Обновлено в 22:21
Шоу-бизнес

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Обновлено в 07:00
Происшествия

Загадочное убийство из арбалета произошло в немецком пансионате

Тройное убийство из арбалета произошло в немецком городе Пассау. Об этом сообщает издание Passauer Neue Presse.
Обновлено в 19:48
Музыка

В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019

Обновлено в 17:08
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Путешествия

Названы самые популярные и бюджетные направления для летнего отдыха

Ранее специалисты сервиса путешествий «Туту.ру» назвали самые популярные места отдыха россиян летом в Европе.
Обновлено в 18:23
Общество

На Сахалине реконструируют системообразующую линию электропередачи

Сахалинэнерго объявило конкурс на проектно-изыскательские работы по реконструкции участка системообразующей линии электропередачи, соединяющей подстанции Холмская и Южно-Сахалинская .
Обновлено в 19:16
Политика

В двух министерствах Сахалинской области сменились руководители

Светлана Налбатова с сегодняшнего дня исполняет обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
Обновлено в 23:12
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено в 17:37
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено в 20:24
Происшествия

Центровой «Далласа» Порзингис пострадал в драке в Латвии, пишут СМИ

Обновлено в 19:01
Транспорт

Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры

В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
Обновлено в 17:02
Футбол

Роналду поиздевался над ростом Флоренци. Защитник ответил голом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду повздорил с защитником «Ромы» Алессандро Флоренци. Произошло это во время матча 36-го тура Серии А.
Обновлено в 17:53
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Происшествия

У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба

Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.
Обновлено в 15:52
Происшествия

На Шри-Ланке заблокировали социальные сети

Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
Обновлено в 22:50
Политика

Во второй тур выборов президента Литвы вышли Науседа и Шимоните

В первом туре президентских выборов в Литве лидирует 54-летний экономист Гитанас Науседа, набравший 30,95% голосов избирателей.
Обновлено в 22:30
Общество

Продавца финской обуви за незаконную расклейку объявлений в Южно-Сахалинске оштрафовали несколько раз

Сотрудники южно-сахалинского департамента общественной безопасности и контроля зафиксировали многочисленные факты незаконной расклейки информационных сообщений на городских объектах о продаже финской обуви и различной одежды.
Обновлено в 23:12
Политика

В Индонезии после выборов скончались около 500 сотрудников избиркомов

Обновлено в 22:59
Общество

Нищих в Приморье оказалось больше, чем в среднем по России

По данным Росстата, в Приморском крае в 2018 году среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума имели 13.9% жителей (по данным Примстата это 265,9 тысячи человек - прим.ред.).
Обновлено 10 мая в 21:42
Шоу-бизнес

Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки

Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.
Обновлено в 11:13
Финансы

Алексей Шаповалов о причинах торможения инфляции

Дмитрий Долгин из ING считает, что именно ухудшение потребительских настроений — основная причина, по которой правительство пошло на дальнейшие переговоры о продлении заморозки цен на топливо с нефтяниками.
Обновлено в 17:57
Армия и оружие

Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид

Стратегический атомный ракетоносец проекта 955 «Борей» «Князь Владимир» стал более скоростным и бесшумным.
Обновлено в 23:03
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение

В Тихом океане у берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.
Обновлено в 04:08
Общество

Криптомайнеры и прочие неприятности

Самым активным вредоносным программным обеспечением (ПО) в I квартале 2019 года были криптомайнеры.
Обновлено в 21:05
Как работают Яндекс.Новости?
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