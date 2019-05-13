Экономика
Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублейИзвестия 20:20
В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей. Стоимость холодного супа за год выросла на 9%, рассчитали «Известия».
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду повздорил с защитником «Ромы» Алессандро Флоренци. Произошло это во время матча 36-го тура Серии А.
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Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
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У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба
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На Шри-Ланке заблокировали социальные сети
Правительство Шри-Ланки заблокировало социальные сети, в частности Facebook и WhatsApp.
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