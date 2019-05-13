Экономика
Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублейИзвестия вчера в 20:20
В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей. Стоимость холодного супа за год выросла на 9%, рассчитали «Известия».
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Армия и оружие
Россия выполнит наблюдательный полет над США
Обновлено вчера в 21:37
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо
Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Транспорт
В Екатеринбурге утвердили новые тарифы проездных
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил тарифы электронных проездных билетов, которые будут действовать после повышения стоимости проезда в метро.
Обновлено в 01:26
Спорт
Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани
Школьник с пистолетом взял в заложники учеников гимназии в Казани, передает Life.
Обновлено в 05:01
Политика
Зеленского призвали присягнуть националистам
Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
Обновлено в 00:50
Политика
Экс-командир ПВО ЛНР задержан на Урале
Бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской народной республики Владимир Муратов задержан в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:59
Политика
Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского в мае
Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламента рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь.
Обновлено в 04:52
Политика
В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко
С просьбой начать расследование в отношении Порошенко судьи ОАСК обратились в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) в апреле 2019 года.
Обновлено в 03:30
Музыка
В Тель-Авиве официально открылся конкурс «Евровидение-2019»
Обновлено вчера в 18:24
Экономика
Продажи китайских автомобилей стремительно падают
Продажи автомобилей в Китае, крупнейшем автомобильном рынке в мире, упали в апреле на 14,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, сообщила крупнейшая автомобильная ассоциация страны сегодня, 13 мая, отмечая спад 10-ый месяц подряд.
Обновлено в 05:04
Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин разъяснил некоторые условия, необходимые для выплаты пенсий жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые получат российские паспорта.
Обновлено в 03:11
Политика
В МИД России объяснили отмену визита Помпео в Москву
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что отмена московской части визита госсекретаря США Майка Помпео связана с особенностями его графика.
Обновлено в 03:57
Политика
Глава МИД Сербии рассказал о недовольстве Запада из-за отношений с РФ
Глава МИД Сербии Ивица Дачич пожаловался на недовольство Запада из-за развития отношений Белграда с Россией.
Обновлено вчера в 23:07
Футбол
Хьютон уволен с поста главного тренера «Брайтона»
"Брайтон" отправил в отставку главного тренера Криса Хьютона.
Обновлено в 04:35
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Авто
Skoda Octavia получила специальный пакет опций в России
Обновлено в 05:06
Политика
Французский политик призвал прекратить «антироссийскую истерию»
"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
Рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне
Обновлено вчера в 14:29
Экономика
Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей
Власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5-6 лет до 120-135 тысяч рублей, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Обыски начались в мэрии Якутска
Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
Политика
Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине
Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".
Обновлено в 03:28
Авто
Названы автомобильные технологии, вызывающие проблемы с надежностью
Гонка за новыми технологиями в автомобильной промышленности вызывает проблемы с надежностью.
Обновлено вчера в 13:55
Общество
ГИБДД разработала регламент тюнинга автомобилей
Обновлено в 02:31
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 11 мая в 09:54
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 37 копеек — до 65,44 рубля. Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 73,50 рубля.
Обновлено в 03:02
Кино
Конец эпохи: Вышло превью финального эпизода «Игры престолов»
Шестая серия восьмого сезона «Игры престолов» выйдет с 19 на 20 мая.
Обновлено в 02:28
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24