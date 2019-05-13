Экономика

Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублейИзвестия вчера в 20:20

В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей. Стоимость холодного супа за год выросла на 9%, рассчитали «Известия».
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«Индекс окрошки»: цена на популярное блюдо взлетела на 9%

Комсомольская правда04:07

Наша Кухня. Майские окрошки

Царьградвчера в 05:10

Продукты для окрошки подорожали на 10%

РЕН ТВвчера в 23:07

Затраты россиян на окрошку достигнут 420 рублей

Life.ruвчера в 22:49

Цена окрошки выросла в России

News.ruвчера в 21:03

Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей

Известиявчера в 20:20

Стоимость окрошки выросла на 9%

Телеканал 360°02:33
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Россия выполнит наблюдательный полет над США

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Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо

Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
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Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

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В Екатеринбурге утвердили новые тарифы проездных

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил тарифы электронных проездных билетов, которые будут действовать после повышения стоимости проезда в метро.
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Житель Ростовской области подозревается в тройном убийстве и поджоге

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Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
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Происшествия

Вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани

Школьник с пистолетом взял в заложники учеников гимназии в Казани, передает Life.
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Политика

Зеленского призвали присягнуть националистам

Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
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Политика

Экс-командир ПВО ЛНР задержан на Урале

Бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской народной республики Владимир Муратов задержан в Екатеринбурге.
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Политика

Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского в мае

Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламента рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь.
Обновлено в 04:52
Политика

В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко

С просьбой начать расследование в отношении Порошенко судьи ОАСК обратились в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) в апреле 2019 года.
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Музыка

В Тель-Авиве официально открылся конкурс «Евровидение-2019»

Обновлено вчера в 18:24
Экономика

Продажи китайских автомобилей стремительно падают

Продажи автомобилей в Китае, крупнейшем автомобильном рынке в мире, упали в апреле на 14,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, сообщила крупнейшая автомобильная ассоциация страны сегодня, 13 мая, отмечая спад 10-ый месяц подряд.
Обновлено в 05:04
Политика

Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Министр труда РФ Максим Топилин разъяснил некоторые условия, необходимые для выплаты пенсий жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые получат российские паспорта.
Обновлено в 03:11
Политика

В МИД России объяснили отмену визита Помпео в Москву

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что отмена московской части визита госсекретаря США Майка Помпео связана с особенностями его графика.
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Глава МИД Сербии Ивица Дачич пожаловался на недовольство Запада из-за развития отношений Белграда с Россией.
Обновлено вчера в 23:07
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Хьютон уволен с поста главного тренера «Брайтона»

"Брайтон" отправил в отставку главного тренера Криса Хьютона.
Обновлено в 04:35
Политика

РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора

Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
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Авто

Skoda Octavia получила специальный пакет опций в России

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Политика

Французский политик призвал прекратить «антироссийскую истерию»

"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
Обновлено вчера в 20:56
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Рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне

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Экономика

Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей

Власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5-6 лет до 120-135 тысяч рублей, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Обыски начались в мэрии Якутска

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.
Обновлено в 02:41
Политика

Филарет заявил о разделении «новой церкви» на Украине

Филарет допустил разделение новой церковной структуры, после чего будет создана "единая церковь — Киевский патриархат".
Обновлено в 03:28
Авто

Названы автомобильные технологии, вызывающие проблемы с надежностью

Гонка за новыми технологиями в автомобильной промышленности вызывает проблемы с надежностью.
Обновлено вчера в 13:55
Общество

ГИБДД разработала регламент тюнинга автомобилей

Обновлено в 02:31
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 11 мая в 09:54
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 37 копеек — до 65,44 рубля. Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 73,50 рубля.
Обновлено в 03:02
Кино

Конец эпохи: Вышло превью финального эпизода «Игры престолов»

Шестая серия восьмого сезона «Игры престолов» выйдет с 19 на 20 мая.
Обновлено в 02:28
Общество

Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных

Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
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