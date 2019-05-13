Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублейИзвестия вчера в 20:20

В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей. Стоимость холодного супа за год выросла на 9%, рассчитали «Известия».

Происшествия Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию.

Космос Радиолокатор для спутника «Обзор-Р» поступит в РКЦ «Прогресс» к концу года Ранее в Роскосмосе говорили, что запуски двух таких спутников намечены на 2021 и 2023 год, но допускали возможность ускоренного строительства аппаратов и запуска их уже в следующем году.

Общество Голикова выступила против сокращения майских праздников Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила РИА Новости, что выступает против сокращения майских праздников.

Политика Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.

Общество Глава Приморья рассказал, когда косаток выпустят из «китовой тюрьмы» Косаток и белух, которых держат в бухте Средняя в Приморье, могут выпустить в течение одного-двух месяцев, сообщает администрация края.

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.

Авто Эксперты назвали худшие модели авто в РФ Автомобиль начинает «цвести» ржавчиной в ближайшие годы после покупки, да и надежность основных узлов модели под большим вопросом.

Футбол Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.

Политика Глава новой Православной церкви Украины обвинил Филарета в расколе Восстановление патриархата на Украине пытается осуществить «раскольник» Филарет Денисенко, заявил глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний (Думенко) 9 мая в интервью телеканалу ТСН.

Хоккей Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова побрилась налысо 12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.

Общество Авиакомпании могут обязать сажать рядом детей и родителей Депутат Госдумы Василий Власов предложил обязать авиакомпании сажать в салоны самолетов близких родственников рядов.

Политика Президент Австрии: жители страны помнят о погибших советских воинах В Австрии помнят о советских воинах, отдавших жизнь за освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков, заявил президент страны Александер Ван дер Беллен.

Общество В Уфе на следующей неделе жара начнет спадать В Уфе, со следующей недели, жара начнет спадать и температурный режим придет в норму.

Происшествия Источник сообщил об обысках в кабинете первого заммэра Якутска Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в кабинете первого заммэра Якутска Владимира Федорова, сообщил РИА Новости источник в администрации города.

Общество В России упростили правила получения детских пособий С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.

Общество Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.

Общество Сократят ли майские каникулы до двух дней Почему из пяти праздничных дней лучше оставить только два, кто проигрывает от длинных выходных, и какой выход из ситуации предлагают законодатели — выясняло «URA.RU».

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Политика На президентских выборах в Литве состоится второй тур Результаты состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов говорят о том, что через две недели будет организован второй тур голосования, одновременно проходившие референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.

Политика Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера Министр энергетики, промышленности и минресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех сообщил, что два из четырёх судов, ставших объектом диверсии рядом с территориальными водами ОАЭ утром 12 мая, — саудовские нефтяные танкеры.