Экономика
Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублейИзвестия вчера в 20:20
В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей. Стоимость холодного супа за год выросла на 9%, рассчитали «Известия».
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Экономика
ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова побрилась налысо
Актриса в восторге от своего нового образа Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды юмористического сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой появилось любопытное видео.
Обновлено в 03:09
Общество
В Московском зоопарке появились домики для пчел
Специальные убежища для пчел появились в Московском зоопарке.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне
Обновлено вчера в 14:29
Армия и оружие
Иран пригрозил ответным ударом США
Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено вчера в 16:05
Общество
Упрощается порядок назначения пенсий
Если раньше заявление о выезде за пределы России и назначении пенсии подавалось в конкретное отделение Пенсионного фонда России (к которому человек "приписан" по месту жительства), то теперь это можно будет сделать в любом отделении фонда в стране вне зависимости от того, где человек зарегистрирован.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин разъяснил некоторые условия, необходимые для выплаты пенсий жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, которые получат российские паспорта.
Обновлено в 03:11
Общество
Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели
Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Происшествия
На западе Канады из-за лесных пожаров эвакуируют население
О жертвах и разрушениях пока информации не поступало. По предварительной версии, причиной пожара могла стать деятельность человека.
Обновлено вчера в 14:01
Общество
ВЦИОМ: большинству россиян нравится их работа
"Подавляющему числу россиян нравится их работа, об этом заявили 85% респондентов", - говорится в материалах ВЦИОМ.
Обновлено в 03:37
Политика
Филарет заявил, что «новая церковь» на Украине разделилась
Лидер одной из неканонических церковных структур на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявляет, что "новая церковь" разделилась.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ
В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Обновлено вчера в 01:44
Политика
Замглавы администрации АБО Будаева возглавила округ вместо Доржиева
Заместитель руководителя администрации Агинского Бурятского округа (АБО) Билигма Будаева 13 мая стала исполняющей обязанности главы администрации округа, сообщается на официальном портале региона.
Обновлено в 02:26
Гаджеты
Xiaomi снизила цены на флагманы Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE
Речь идет о флагмане Mi 9 SE 2, стоимость которого теперь сравнялась с Mi 8. Разница в цене гаджетов составляет всего восемь долларов, в связи с чем покупатель может выбрать сразу между двумя устройствами.
Обновлено в 00:28
Авто
Volkswagen готовит бюджетный кроссовер на базе Polo
Речь идет о компактном «паркетнике» T-Sport, разработанном на базе хэтчбека Polo.
Обновлено в 03:41
Политика
Майк Помпео отменил визит в Москву
Помимо переговоров с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым в Сочи господин Помпео планировал встретиться со своей командой в посольстве в Москве, провести обсуждения с представителями деловых кругов США, а затем возложить венок к могиле Неизвестного солдата.
Обновлено вчера в 23:25
Технологии
Хакеров из Китая заподозрили в атаках на российские госструктуры
Группа хакеров, предположительно китайского происхождения, за последние несколько лет атаковала российские госструктуры и компании, используя для взлома планировщик задач операционной системы.
Обновлено в 02:25
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Марина Александрова впервые показала лицо трехлетней дочки
Сын Андрей родился в июле 2012 года, дочь Екатерина - в сентябре 2015-го.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко
Поводом для жалобы стала резкая критика, которой глава государства подверг решение ОАСК о признании незаконной национализации Приватбанка.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Полковник ФСБ помог бизнесменам обмануть чекистов
Высокопоставленного сотрудника ФСБ арестовали по обвинению в получении взяток в особо крупном размере за покровительство бизнесменам, которые должны были построить жилье для чекистов, но похитили деньги.
Обновлено в 03:28
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
Обновлено вчера в 16:31
Шоу-бизнес
Танец босой Волочковой под барабаны на Мальдивах попал на видео
Танец босой балерины Анастасии Волочковой под барабаны на Мальдивах попал на видео. Запись артистка сама опубликовала в своем Instagram.
Обновлено в 03:07
Общество
ГИБДД разработала регламент тюнинга автомобилей
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
Последний танк Т-34-76 производства СТЗ выставили в парке «Патриот»
В парке "Патриот" представили единственный сохранившийся танк Т-34-76 производства Сталинградского тракторного завода.
Обновлено в 03:38